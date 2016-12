El 2016 acaba amb Sant Julià i UE com a colíders

La darrera jornada del 2016 va deparar l’enèsima sorpresa a la Primera Divisió. La UE Sant Julià es va deixar dos punts contra l’Encamp mentre que els colomencs no van tenir problemes per golejar l’FC Ordino. Així doncs s’arriba a la pausa nadalenca amb aquests dos equips coliderant la taula i perseguits per un Don Denis llançat, que es va imposar a un Lusitans que perd pistonada.



L’equip de Luís Blanco es va trobar amb un Encamp ben plantat que no el va deixar jugar a partir de tres quarts de camp i que fins i tot es va avançar amb un gol de Paredes al minut 62, però 7 més tard, el fill del tècnic –amb el mateix nom– va equilibrar la balança amb l’1-1 definitiu.



De la seva banda, la UE va ser molt superior a l’Ordino i al minut 70 ja guanyava 4-0 amb gols de Boris, Jordi Rubio, Bernat i Leo. Sebas va marcar dos gols gairebé seguits per recuperar l’emoció, que va trencar al minut 88 Bernat per fer el 5-2 final.



Al Lusitans-Don Denis, tot es va torçar amb un gol en pròpia meta de Peter Muñoz que va arreglar Peralta abans del descans, però Riera va marcar l’únic gol del segon temps per donar la sisena victòria seguida als d’Imbernón.



Per últim, l’Engordany va vèncer el cuer Jenlai 2-1 amb gols de Samir i Lampereur que van fer inútil la diana d’Antonio Lopes.