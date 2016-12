Triomf de l'FC Andorra, l'AHC empata i el VPC cau

Un gol de Marc Pujol al minut 82 va donar els tres punts a l’FC Andorra en la visita a la Borda Mateu d’un Manresa instal·lat a la zona baixa que va venir a defensar el 0-0 i que va estar ben a prop de complir amb el guió previst. El partit va deixar també una mala notícia: Cisteró va haver de ser substituït al minut 36 –justament per l’autor del gol– en trencar-se la mandíbula per tres parts i avui passa pel quiròfan. L’equip d’Emili Vicente acaba l’any a un punt del líder Horta i amb un partit menys, que jugarà el 4 de gener amb el Llagostera B.

L’Andorra HC pesca un punt a Roda

L’Andorra HC va posar punt i final amb un 5-5 a la pista del Roda. L’equip que dirigeix Roger Corral va pescar un punt en un duel boig, ple de gols i en el qual els tricolors van poder acabar perdent, fruit d’un penal d’Orfila a falta de 40 segons per al final que acabaria afectant en el marcador. Es van avançar els locals, Nil Castellví i Balart van capgirar el marcador però el Roda va remuntar fins el 4-2 al descans. Adrià Antequera i de nou Nil van empatar, els locals van posar-se 5-4 i a poc pel final va empatar Àlex Garcia.

El VPC torna sense res de Villeneuve

El VPC va perdre per 47-37 i per tant torna sense res, en un partit boig i vibrant, del seu desplaçament al camp del Villeneuve, que acaba l’any com a líder del grup 1 de Promoció d’Honor. Dani Raya, Simon i Emiliano van posar en avantatge als de Xepi Garcia i Kirikaixvili a la primera mitja hora però una desconnexió als darrers minuts abans del descans va permetre els locals remuntar fins el 28-13. Al segon temps, intercanvi d’assajos amb un VPC que va caure, però va intentar la remuntada fins el final.