Nova desfeta del MoraBanc a domicili

No hi ha manera de què el gran nivell de bàsquet que el BC MoraBanc Andorra exhibeix al Poliesportiu l’extrapoli als partits a domicili. Ahir tocava el sisè desplaçament de la temporada a la pista del Tecnyconta Saragossa i va caure una nova derrota, la cinquena, en un dia en què no va sortir res i contra un rival que al Príncep Felip, on porta tres victòries seguides, no perdona. Un contundent 90-74 que esgota el matalàs que hi havia respecte a la novena plaça, ara propietat del RETAbet Bilbao Bàsket.



Una de les teories de Peñarroya per evitar ser tan vulnerable a domicili feia referència a començar els partits «més endollats». Al Príncep Felip, els seus jugadors van complir amb aquesta premissa i als primers deu minuts van protagonitzar un intercanvi de cistelles igualat, davant un Saragossa gens disposat a deixar escapar la victòria davant els seus, també a ple rendiment des del salt inicial. El poder de Norel a la pintura i de Benzing a tot arreu va donar-li molta vida a l’equip d’Andreu Casadevall per posar-se per davant només alçar-se el teló (4-0 i 6-2) però l’inspirat Navarro va fer de les seves per neutralitzar el petit avantatge i Shermadini va posar per davant els tricolors amb una esmaixada per posar els tricolors per davant en l’electrònic. A l’altra banda, però, la feina en defensa donava els seus fruits i amb un Norel crescut, a qui no hi havia qui l’aturés sota la cistella –va anotar gairebé la meitat dels punts (8) es va tornar a recuperar el domini local en eln marcador (17-16).

De quatre amunt a tretze per sota / Al segon quart, però, el Saragossa va aconseguir escapar-se davant un MoraBanc que es va anar desinflant a poc a poc. Tot semblava anar sobre rodes vistes les cistelles de Burjanadze, Navarro i Stevic que deixaven els tricolors quatre amunt (19-23, minut 14), però aquest seria el màxim i també últim avantatge per als de Peñarroya. Juskevicius i Sergi Garcia van donar una primera estocada amb un parcial de 10-2 (30-25, minut 17) i Benzing i Fotu van contribuir en els dos últims minuts amb un altre 7-0 que al descans es va traduir en un preocupant 41-29.

Encert sense continuïtat / Els triples d’Albicy i Jelínek van donar certa esperança als tricolors a la represa (43-35, minut 23) però l’encert no va tenir continuïtat i a l’altra banda va aparèixer Gecevicius per clavar-la de més enllà de 6,75 en tres atacs seguits i aconseguir la –fins llavors– màxima diferència del partit (54-38, minut 26).



El MoraBanc estava al límit del KO i Schreiner i Burzanadze van intentar tornar a ficar els tricolors en el partit des del triple, però la defensa no era prou agressiva, no responia als moviments del rival, no funcionava... I el Saragossa, seriós, centrat, defensant el marge amb intel·ligència, responia amb la mateixa moneda a tota anotació que encaixava. Allò va anar minant la moral de manera desesperant. L’última jugada, amb possessió per als tricolors, exemplifica a la perfecció què estava passant: Tira Navarro escorat a mitja distància. Toca ferro. Shermadini ressorgeix entre un mar de braços i palmeja de primeres. Aigua de nou. Torna a capturar el rebot el georgià i repeteix palmeig, una vegada més al ferro en el moment que sona la botzina del final del tercer quart. 18 punts en aquest període, per 16 al primer i 13 al segon. Lluny dels 90 punts de mitja per partit que els de Peñarroya tenen a casa i també dels 78 que portava fins ahir a domicili.

De nou com al BarclayCard Center / 64-47. Només quedava encomanar-se a l’esperit que va aparèixer a la pista de l’Estudiantes, que va permetre els de Peñarroya aixecar 21 punts de diferència als últims deu minuts, malgrat que van acabar perdent. Com ahir, tot i que la diferència és que els miracles no es produeixen dues vegades i el Saragossa no va permetre ni deixar florir una escletxa d’esperança. Sempre tenia una rèplica. Perquè el MoraBanc ho va intentar, va acabar el quart amb 27 punts... Però guanyant el parcial per només 1. La defensa, més arriscada per forçar possessions curtes en el rival, concedia forats que el rival no va perdonar. Fins i tot va quedar la sensació de què els tricolors van fallar masses tirs fàcils, fins i tot des del 4,60 –pèssim 10 de 18 en els lliures– mentre Peñarroya s’ho mirava des de la banda incrèdul.



Cares de circumstàncies també dels jugadors del MoraBanc, impotents davant d’aquest vull i no puc. Els fets també van delatar l’estat anímic tricolor. El preparador manresà, a dos minuts per al final i amb 80-68, va veure com els àrbitres li xiulaven la segona tècnica i l’enviaven als vestidors abans de temps. Poc més quedava per dir per evitar allargar la mala ratxa a domicili. La pròxima jornada, partit al Poliesportiu. Allò, diuen les estadístiques, hauria de ser una altra història; el MoraBanc rebrà l’Unicaja al seu invicte fortí el dimarts 27 de desembre.

«Ens desanimem per falta d’encert»

Peñarroya va admetre la superioritat local i la falta de reacció dels seus: «El Saragossa ha dominat el ritme i el marcador a partir del segon quart, quan ens desanimem per la falta d’encert en tirs còmodes. Ens hem equivocat perquè hem deixat de defensar sòlids. No hem trobat l’energia, els jugadors ni les situacions per revertir la situació». Qüestionat sobre si Shermadini va estar fluix en defensa, va dir: «Molts no han estat al nivell defensiu».