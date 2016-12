Notícia A subhasta l’escultura ‘Jove nua’ de Viladomat La sala Balclis treu a licitació una figura de bronze de petit format L’escultura ‘Jove nua’ de Josep Viladomat. Autor/a: BALCLIS

La sala de subhastes d’art Balclis traurà dimecres a licitació una escultura de petit format de Josep Viladomat (Manlleu, 1899 - Escaldes-Engordany, 1989). L’obra, titulada Jove nua (lot 1754), va ser realitzada en bonze, i amb una peanya de marbre negre. Les mides de l’escultura són 45,5x16,5x13,5 centímetres. La peça està firmada, tot i que no té data, i el seu preu de sortida és de 2.750 euros.



No és la primera vegada que Balclis subhasta una peça de Viladomat, totes de petit format. Aquest any també ha licitat l’escultura Retrat de Josefina Lombardi, un bust en bronze de pàtina negra, adjudicat per 2.500 euros. El febrer del 2015 va vendre 23 Dia de St. Jordi, grup escultòric en bronze amb base. El 2014 també va subhastar un altre nu femení de petites dimensions i, tot i que sembla la mateixa noia, la seva postura és molt diferent.



L’any 2013, Balclis va treure a subhasta Santa Rita de Casia, una escultura en fusta de fruiter tallada, i un altre bust de bronze de Josefina Lombardi. En anys anteriors també va licitar peces com una jove nua esculpida en fusta de boix, un bust de noia amb un mocador al cap feta amb terracota, i un caçador nu de bronze.



Josep Viladomat va ser deixeble de Joan Borrell, va treballar al taller d’Eusebi Arnau i va participar en el grup anomenat Els evolucionistes, amb Rebull i Granyer. L’escultor va guanyar diversos premis, com el Campeny d’escultura de 1936, i el de l’Exposició Trimestral de Belles Artes organitzat pel Ministeri d’Instrucció pública el 1938.



El nom de Viladomat ha tingut ressò darrerament per l’escultura eqüestre de Franco que es va col·locar a la plaça del Born de Barcelona. L’obra, que feia anys que estava en un magatzem municipal de Barcelona, procedent del Castell de Montjuïc, va ser destruïda per l’enuig de la ciutadania.