Notícia Els Mossos intervenen la loteria a favor de Nadia El jutge reclama que no es filtrin detalls de la investigació

Els Mossos d’Esquadra han intervingut el donatiu als números de la loteria de Nadal que havia impulsat l’Associació Nadia Nerea contra la Tricotiodistròfia, que es venia a l’administració d’Oliana, segons ha informat TV3 i recull Ràdioseu. Eren participacions de 5 euros del número 73.988 i s’hi aportava 1 euro d’ajuda.



D’altra banda, el jutge de la Seu encarregat del cas ha instat els advocats i el personal vinculat al cas a deixar de filtrar dades sobre la investigació, que està en secret de sumari, després que al llarg dels darrers deu dies s’han difós als mitjans de comunicació un gran nombre de detalls. Ignacio Risueño ha amenaçat amb multes, per vulneració del deure de secret, als professionals més propers a la instrucció en cas que es donin a conèixer públicament més revelacions sense el seu consentiment.



Avís als lletrats/ Paral·lelament, el magistrat ha fet un advertiment sobre la difusió de missatges que al·ludeixen directament a la menor, segons recull el diari Segre. Concretament, a la casa llogada per la família, al municipi de Fígols d’Organyà, hi han aparegut diversos cartells en un dels quals s’hi podia llegir la frase «No et moriràs», en referència al fet que els pares de Nadia haurien exagerat suposadament el grau de la malaltia que pateix la nena.



Sobre aquest fet, el jutge considera que Nadia també s’ha convertit aparentment en una «víctima» de l’acció dels seus progenitors, tant pel fet que se sospita que no haurien destinat al tractament mèdic bona part de les donacions rebudes com també per l’exposició mediàtica a què ha estat sotmesa.



Per tot plegat, el magistrat fa una crida perquè no es posi el focus d’atenció en la nena sinó, en tot cas, en els presumibles responsables de l’estafa.



Entre d’altres mesures, s’ha demanat que no es difonguin imatges de Nadia per respectar-ne la seva intimitat i allunyar-la de l’atenció mediàtica.