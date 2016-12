Notícia Més de 16.000 euros per la Marató de TV3 a la Seu El balanç encara no contempla el que puguin recollir activitats com el bingo i el concert de reis Un moment dels programes especials de La Marató de Tv3 Autor/a: instagram

La Seu d’Urgell ha recaptat un total de 16.526,61 euros per a La Marató de TV3 amb les diverses activitats organitzades els darrers dies, especialment al llarg d’aquest darrer cap de setmana, segons ha comunicat l’Ajuntament. La xifra, que encara no és definitiva, es destinarà a la lluita contra l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.



De les propostes amb més bona rebuda, se n’ha destacat per segon any la rifa solidària organitzada pels treballadors de la Fundació Sant Hospital, que ha recaptat 8.000 euros fruit de les aportacions de 360 empreses de la ciutat i la comarca, cosa que ha permès sortejar prop de 500 obsequis. També han tingut una bona resposta el quinto popular a càrrec de l’Associació Urgellenca de Dones i l’Associació de Dones i Confraresses, que ha obtingut 3.160 euros; i la festa a La Crem que va recaptar 760 euros. El berenar popular de l’Esplai de la Gent Gran ha obtingut 473 euros; la venda de llibres, jocs de segona mà i estels, a càrrec de l’AMPA La Salle, 459,33 euros; i el concert que va oferir la Nova Companyia Instrumental, 454,10 euros.



Encara manca la celebració d’altres activitats solidàries més que poden ajudar a incrementar la quantitat. Concretament aquest divendres dia 23 de desembre, a les 6 de la tarda, tindrà lloc un bingo solidari en anglès, a la sala polivalent del Centre Cívic El Passeig.