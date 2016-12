Notícia Detinguts dos membres d’una xarxa de contraban de tabac L’‘Operació Llobarro’ ha desmantellat part del grup al Pas de la Casa Tabac comissat per la Policia en el marc de l’‘Operació Llobarro’. Autor/a: POLICIA D\'ANDORRA

La Policia ha detingut dos homes com a presumptes autors dels delictes de blanqueig i tràfic de mercaderies sensibles, en el marc de l’Operació Llobarro, relacionades amb el contraban de tabac a França. Els detinguts, que després de passar a disposició judicial han ingressat al centre penitenciari de la Comella, són dos residents de 41 i 35 anys que portaven un local comercial al Pas de la Casa.



Feia temps que la Policia havia constatat «nombrosos problemes d’ordre públic amb els grups de contrabandistes integrats, principalment, per persones d’origen del nord d’Àfrica que s’havien detectat a la vila del Pas de la Casa», segons va informar ahir el cos de l’ordre.



La Duana Andorrana va intervenir i confiscar, el 20 de setembre passat, una important partida de tabac manufacturat a un dels grups organitzats. Arran d’allò, diversos agents de la Policia, sota el control de la Batllia especialitzada número 1, van endegar una investigació judicial, paral·lela a la iniciada per la Duana Judicial Francesa, amb la intenció de desmantellar la xarxa de contraban al Pas de la Casa, un dels punts de subministrament de tabac manufacturat destinat al tràfic de mercaderies sensibles.



Durant els mesos que ha durat la investigació s’ha comprovat que nombrosos grups de contrabandistes compraven tabac manufacturat en valors superiors als límits legals establerts en el Codi Penal.



El divendres passat, dia 16, i en culminació a la investigació realitzada, membres del Departament de Policia que actuen com auxiliars judicials, i acompanyats de les autoritats judicials, van procedir a la detenció dels dos interessats, gerents d’un local comercial del Pas de la Casa. En els registres efectuats amb la col·laboració de la Duana d’Andorra es va procedir al segrest de tot el tabac manufacturat de la botiga, i la caixa comptable del dia anterior, d’un valor de 50.000 euros en bitllets de petit valor. De la investigació se n’extreu que el volum de diners generat anualment en aquest comerç era d’uns cinc milions d’euros, i la major part d’aquest ingressos es feien en efectiu.



Paral·lelament, i gràcies als elements obtinguts en la investigació, la Duana Judicial Francesa va desmantellar un important grup organitzat de contraban que subministrava el tabac a la vila de Tolosa. A França s’han detingut 11 persones, i s’han segrestat 5000 paquets de tabac i 9.000 euros en efectiu.