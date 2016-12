Notícia Un home sostreu 10.000 euros de la caixa del comerç on treballa Un detingut a Encamp per una agressió física a la seva mare Control policial per localitzar els lladres dels xalets. Autor/a: MARICEL BLANCH

La Policia ha informat de la detenció d’un home com a presumpte autor de la sostracció de la recaptació diària de l’establiment comercial on treballa, ascendint el valor total del perjudici fins als 10.000 euros. El detingut és un home resident, de 42 anys, que està acusat d’autor d’un delicte contra el patrimoni. La detenció va tenir lloc el dia 13 a Andorra la Vella.



D’altra banda, el cos de seguretat també ha notificat la detenció, divendres passat a la Massana, de dos homes no-residents de 33 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra el patrimoni, delictes majors continuats de furts amb força i escalament en casa habitada, en el marc d’una operació judicialitzada. Els detinguts, de nacionalitat albanesa, van realitzar diverses incursions a xalets d’arreu del territori (principalment de la Massana), un dels quals va ser el de l’exministre Xavier Espot, pare de l’actual ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior.



Maltractaments/ Durant l’última setmana la Policia també ha detingut sis persones per agressions i maltractaments. Un dels detinguts és un veí d’Encamp, de 30 anys, com a presumpte autor d’agressió física vers la seva mare, fets ocorreguts en el domicili familiar.



Cap a les cinc de la matinada del diumenge, a Escaldes-Engordany, una jove resident de 24 anys va ser detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física. La Policia va ser alertada d’un incident entre dues dones en un local d’oci de la parròquia, i la detinguda va causar lesions a l’altra noia.



En l’àmbit dels maltractaments domèstics, la matinada del dia 14, a Ordino, un home i una dona residents de 61 i 52 anys, respectivament, van ser detinguts per una presumpta agressió física mútua en l’àmbit domèstic. La matinada de l’endemà, dia 15, a Arinsal, dues dones, resident i no-resident de 21 i 25 anys, respectivament, van ser detningudes per una presumpta agressió física mútua en l’àmbit domèstic.



Conducció amb alcohol / Finalment, la Policia ha informat de la detenció de vuit persones per cometre delictes contra la seguretat del trànsit. En set dels casos, les persones detingudes conduïen sota els efectes de l’alcohol, amb taxes des dels 0,80 grams d’alcohol per litre de sang fins als 2,14 g/l. En alguns dels casos, els conductors ebris van ser detectats en controls d’alcoholèmia rutinaris i, en d’altres, per patir accidents amb danys materials o infracció del Codi de Circulació.



El vuitè cas ha estat el d’una conductora que va donar positiu al consum de cànnabis i, a més, en el moment que se la va controlar duia a sobre 2,8 grams de marihuana.