Mendoza, una ciutat situada a l’oest d’Argentina, veu Andorra com un model de país per emmirallar-se. El seu governador, Alfredo Cornejo, va indicar en declaracions a la premsa que li agradaria que el territori argentí fos el 2017 «l’Andorra de Sud-Amèrica». Tot i que, com és lògic, des d’Argentina el nom del Principat sona desconegut i llunyà, sense tenir massa clar com situar-lo en el mapa, les declaracions del governador van obligar a tots els periodistes de la zona a escriure Andorra al buscador i omplir la notícia amb informació bàsica sobre la geografia, la història, la climatologia i l’economia del país.



Entre els milers de resultats obtinguts a Internet, els mitjans van destacar, sorpresos, els prop de vuit milions de visitants que el Principat rep de forma anual, davant dels gairebé 12 milions de turistes que van visitar Mendoza en quatre anys, és a dir, amb un promig de tres milions anuals. «Rep més del doble de visitants per any que tota la nostra província», publicaven.



Alfredo Cornejo va manifestar que la seva intenció és buscar inversors privats perquè desenvolupin àrees a l’alta muntanya, una cosa que l’Estat no ha aconseguit fer malgrat intentar-ho des de fa anys. El model que segueix Andorra, especialment a l’hivern, despuntant com a destí pels esquiadors és el que més crida l’atenció al polític argentí que vol «imitar» el Principat.