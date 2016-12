Notícia Perea deixarà Som Com Som quan s’aprovi la llei d’igualtat Si no troben substitut per liderar l’associació s’optarà per la dissolució El president de Som Com Som, Carles Perea. Autor/a: TONY LARA

El president de l’associació Som Com Som, Carles Perea, deixarà el seu càrrec un cop s’aprovi la Llei d’Igualtat, prevista per finals del 2017. Així ho va indicar ahir ell mateix deixant clar que complirà amb «el compromís que tinc amb el Govern i el Consell General per redactar el Llibre Blanc». Un cop el text legislatiu estigui aprovat, l’associació convocarà una assemblea per trobar relleu al lideratge de Perea. També s’informarà a través de les xarxes socials de la necessitat de trobar substitut per tal de fer-ne la màxima difussió possible. En cas que ningú estés interessat en ocupar el càrrec, va avançar, «l’associació es dissoldrà».



En tot cas, Perea va augurar que «hi haurà algú interessat en el relleu». I, sigui com sigui, va recordar, amb la creació de l’Àrea d’Igualtat de Govern «estem tranquils perquè la temàtica no desapareixerà». De fet, l’actual president va apuntar que «si no estiguéssim segurs que des de l’Àrea d’Igualtat s’agafarà el testimoniatge no ho deixaríem».



Els motius/ Tal com va explicar Perea, el motiu que l’ha portat a prendre aquesta decisió és bàsicament «el cansament», en cap cas, va remarcar, «la desmotivació».

Des del seu punt de vista, «el nostre cicle –incloent la junta de l’associació– ha finalitzat». «Tots tenim cicles i el nostre era la lluita per aconseguir la Llei del Matrimoni i tot el que l’ha procedit, fins arribar a la Llei d’Igualtat», va argumentar. Per això, un cop aconseguit aquest darrer objectiu, Carles Perea farà «un pas al costat». En aquest sentit, va recordar que Som Com Som fa 16 anys que està en actiu i ha fet «una gran tasca».



De totes maneres, a nivell personal i desvinculat de l’associació Som com Som, Carles Perea seguirà involucrat en la lluita per la igualtat com a assessor i elaborador d’informes per Europa i com a tècnic extern a l’Àrea creada per l’Executiu.