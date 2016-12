Fortuny i Jiménez reediten victòria al Winter Rally

Un total de 44 vehicles van prendre part a la tercera edició de l’Andorra Winter Rally, que va comptar amb unes condicions de neu i gel que bé donaven nom a la prova. Carles Fortuny i Carles Jiménez van ser els guanyadors de la carrera, repetint la victòria que van aconseguir l’any passat.



La cursa hivernal de regularitat per a vehicles clàssics comptava amb onze trams en diferents carreteres del país. Va haver-hi presència de neu al coll d’Ordino, on s’havien de realitzar dues passades, i al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa, on se’n realitzaven tres. Aquesta circumstància provocava tenir en compte l’adherència dels pneumàtics per tenir opcions de victòria. Fortuny i Jiménez, amb un Lancia Delta HF 4WD, es van imposar amb un acumulat de 149,2 punts. Havien agafat el lideratge en la primera part del ral·li i van saber mantenir-la. Al darrera la batalla era forta amb una dotzena d’equips lluitant per ser també a dalt del podi. Al segon caixó van ser-hi Gerard Aymerich-Ferran Aymerich (Audi 80 Coupé Quattro) amb 232,4, i al tercer Josep Maria Bardolet-Eloi Alsina (Seat 127) amb 255,2. A continuació van finalitzar Kim Vilatarsana-Helena Vilatarsana (Renault 5 Copa Turbo) amb 271,8, i Daniel Thoreau-Alexandre Thoreau (Volkswagen Golf GTI) amb 300,4.



L’esdeveniment, organitzat per l’Automòbil Club d’Andorra, tenia diferents categories. En la Legend i Legend 1 van imposar-se Ghislain Gaubert-Alexis Artus (Porsche 911 SC), a la Legend 2 Albert Monterrubio-Daniel Villegas (Seat Fura Crono), a l’Original 1 Bardolet-Alsina, i en l’Original i Original 2 els que van ser vencedors absoluts, Fortuny i Jiménez.