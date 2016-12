La pèrdua d’efectivitat a domicili allarga la mala dinàmica fora

Les coses no rutllen quan juga a domicili. La seguretat que mostra quan ho fa al Poliesportiu d’Andorra no la té quan afronta un matx lluny del Principat. El BC MoraBanc Andorra només ha estat capaç de guanyar un partit com a visitant, que el converteix en el segon equip amb pitjors números en aquest aspecte. En canvi com a local, amb un ple de victòries fins ara, els números són molt diferents.



L’equip de Joan Peñarroya presenta dues cares ben diferents quan juga fora, que quan ho fa a casa. El grau de confiança i joc és diametral diferent. No se sembla gens l’esperit i la competitivitat que presenta. Només ha estat capaç de guanyar en un desplaçament, el que va jugar a la pista de l’ICL Manresa, i que va vèncer per només dos punts de diferència. Els de la Capital de Bages tanquen la classificació i només sumen una victòria en el que va de temporada. En canvi, els andorrans presenten un pavelló inexpugnable quan juguen com a locals, signant un sis de sis. L’última, contra l’FC Barcelona Lassa, en el que és el primer triomf sobre un dels dos grans des del retorn a l’ACB.



Els números a domicili són ben negatius, fet que provoca que la classificació per a la Copa del Rei encara no sigui un fet. Són xifres que tenen els conjunts de la part baixa de la classificació. Qui pitjor els presenta és el Divina Seguros Joventut, amb un balanç en contra d’1-5. Els andorrans acumulen una victòria i cinc derrotes, igual que el Manresa, el Tecnyconta Saragossa i l’UCAM Múrcia. Un altre que només ha guanyat un enfrontament lluny de la seva pista és el Movistar Estudiantes, però en el seu cas acumula quatre partits perduts.

Diferència anotadora / El balanç de victòries i derrotes s’explica en part per les variacions a l’hora d’anotar i de rebre punts del MoraBanc quan juga en una instal·lació o en una altra. Al Poliesportiu d’Andorra és capaç de materialitzar noranta punts per matx, però a fora la mitjana baixa significativament fins els 77,3. A casa rep 80,3 en contra, mentre que fora és de 89,3.



Aquestes xifres fan que sigui el cinquè millor atac de la competició, amb 83,67 punts a favor. El Reial Madrid és el clar líder en aquest rànquing particular amb 91,17, seguit per Baskònia (87,50), Unicaja (85,08) i Herbalife Gran Canària (84,77). Defensivament és on més problemes tenen els andorrans. El tipus de joc que desenvolupen ho provoca. És el segon equip que més rep de tota la Lliga Endesa, amb 84,83 per enfrontament. El pitjor de tots és qui tanca la taula classificatòria, el Manresa amb 85.



Amb el factor pista a favor, el MoraBanc ha estat capaç de guanyar amb victòries solvents com contra el Joventut (+19) i l’UCAM (+16), i altres més ajustades com davant l’Herbalife (+8), Barça (+7), Bilbao (+4) i Obradoiro (+4). L’única victòria com a visitant, a Manresa, va decidir-se per mínimes diferències (+2). El principal problema mostrat fora d’Andorra han estat les llacunes patides en alguns quarts, que van comportar que no fos suficientment competitiu en uns casos, i en altres que finalment no es pogués optar al triomf. La major derrota va ser davant el València, perdent per 26 punts de diferència. Amb el Baskònia va caure de 18 i diumenge a Saragossa per 16. La derrota a Fuenlabrada va ser de 12, mentre que el marcador més ajustat després d’una important remuntada al tram final va ser a Madrid, a la pista de l’Estudiantes. En aquella ocasió va caure per només dos punts de diferència.

Albicy, entre els destacats / A pesar de la derrota a Saragossa, Andrew Albicy va estar entre els destacats de la tretzena jornada de la Lliga Endesa. Va ser el màxim assistent del cap de setmana, el que li permet seguir encapçalant el rànquing de passades. A la capital aragonesa va repartir fins a onze passades que acabaven amb cistella, aconseguint per quarta vegada aquesta temporada realitzar 10 assistències o més en un mateix enfrontament.



El base francès és el millor assistent de la competició i acumula ja 88, amb 7,33 per matx. Segon és Facundo Campazzo (UCAM) amb 6,64 i tercer Tomás Bellas (Saragossa) amb 6,08. El jugador del Tecnyconta va tenir diumenge un duel particular en aquest aspecte amb Albicy, repartint-ne fins a un total de 10. Campazzo va ser l’MVP de la jornada, sumant 36 de valoració en la victòria sobre el RETAbet Bilbao. Va anotar 24 punts, atrapar sis rebots, repartir set assistències, recuperar una pilota i col·locar un tap. És la segona ocasió en la seva carrera que l’argentí és guardonat amb aquest títol. En punts, el més destacat va ser Edwin Jackson (Estudiantes), autor de 29, sent el sisè matx consecutiu que està per sobre els 24. En rebots, Moussa Diagné (Fuenlabrada) va atrapar-ne dotze contra el Reial Betis Energía Plus, mentre que en triples Jaycee Carrol (Reial Madrid) va encistellar sis triples davant l’Obradoiro.