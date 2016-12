Una barreja d’estils única i efectiva

L’andorrà Jordi Barceló, el mexicà i resident al Principat des de fa gairebé una dècada Manuel Alonso –l’únic del seu país llicenciat en música flamenca i el català Pablo Gómez es van conèixer a Barcelona, coincidint com a estudiants de la carrera superior de música a l’Esmuc. Allà van iniciar una amistat i també una relació professional que avui en dia encara perdura. Tots tres, aventurers i apassionats de la seva professió, van anar fa uns mesos a l’EuroJazz, un festival que organitza el govern de Mèxic amb representants de tots els països del vell continent que van preparar amb meticulositat, degut a que es tractava d’una fusió única. Creativitat al poder, van ajungar la guitarra flamenca d’Alonso, la percussió i el calaix de flamenc de Gómez i el piano de Barceló. Res de fusionar estils, tal i com asseguren ells: «El que hem fet és fer-los caminar junts», assegura l’andorrà. Barrejar-los sota un mateix ritme musical. «Va funcionar tan bé que vam voler explotar aquella idea», afegeix.



Així que després d’un temps tancats, va néixer el projecte que ara tenen entre mans: el Latin Stride Flamenco, un CD amb nou cançons d’uns 40 minuts de durada amb una enorme varietat d’estils: el joropo colombià aplicat com un tanguillo, el chorinho brasiler amb una harmonia europea o la cumbia són alguns dels ritmes que es poden trobar en una proposta «100% de temes inèdits que hem composat nosaltres».



Una de les peculiaritats d’aquest treball és que els tres músics han dissenyat tres fórmules diferents per presentar el CD. Una primera amb el disc sol i embolicat en un sobre amb un disseny senzill, per un preu de 10 euros, una segona similar al mateix preu, amb un sobre similar als de bombolla amb acabats de color plata o or i un tercer, per 20 euros, en una caixa quadrada que en obrir-la s’obre una flor i apareix el CD en vertical.



El més curiós, segons alerta Barceló, és que «no el comercialitzarem a cap botiga». I com es pot aconseguir? «Totes les cançons es poden trobar a plataformes com Spotify, iTunes o Google Play Music... «Però la gràcia és escoltar-los en directe», assegura el músic andorrà. I és en els seus concerts on es poden adquirir el CD, en qualsevol dels formats que han treballat. «El que volem no és guanyar diners, sinó tocar, que ens vegin, que ens escoltin... Per això apliquem aquesta fórmula». A L’EuroJazz de Mèxim els va funcionar, ja que portaven uns 50 CD’s de temes anteriors «i ens van volar de les mans».



Evidentment tenen un calendari de festivals programat, però aquest és sorpresa. Es farà públic el dimecres de la setmana que ve al seu web – www.latinstrideandflamenco.com–, just el dia que fan el primer concert a la plaça de les Fontetes de la Massana.