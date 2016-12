Marfany proposa impostos sanitaris i «tocar» el copagament

El ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, va posar ahir sobre la taula la possibilitat d’implantar una taxa impositiva «de forma directa o indirecta» sobre certs aliments i productes que siguin perjudicials per a la salut i que puguin provocar malalties cròniques o de força rellevància, com les «begudes ensucrades o el tabac», que segons va detallar el ministre, poden provocar diabetis o càncer de pulmó, entre altres.



Tanmateix, Álvarez va presentar la possibilitat de «revisar» els copagaments establerts entre els afiliats i la CASS (Caixa Andorrana de la Seguretat Social), ja que actualment hi ha «diversos cobriments del 75% que s’estan pagant i que els ciutadans podrien assumir [pel seu compte] perfectament».

Reforma / Aquestes mesures s’integrarien en la reforma sanitària que està elaborant el Ministeri de Salut amb la col·laboració del SAAS (Servei Andorrà d’Atenció Sanitària) i la CASS. Precisament, Álvarez va comparèixer ahir per explicar en quina situació es troba dita reforma (que encara ha de ser aprovada). En aquest sentit, el ministre va puntualitzar que la despesa de Salut no es podrà reduir a zero, és més, «és possible que aquesta augmenti i que l’estalvi no arribi fins força més tard».



Tot i això, Álvarez va fer èmfasi en el fet que totes les parts implicades estan treballant per intentar estabilitzar al màxim el dèficit sanitari, «que ha passat dels 48 milions al 2011 als gairebé 70 durant aquest any», segons va remarcar el president del Grup Parlamentari Liberal, Jordi Gallardo.

Finançament / Amb tot, Álvarez va puntualitzar que cal buscar noves vies de finançament i que les dues esmentades anteriorment en podrien ser algunes, «perquè tampoc queda molt més on mirar». I és que el ministre va recordar un cop més que, «per ara», les cotitzacions «no es tocaran».

Accions prescindibles / En la línia de reduir despeses, el director del SAAS, Josep Maria Piqué, va detallar que el 30% de les accions que estan realitzant avui dia els professionals de la salut «es podrien suprimir sense que es veiés afectada la qualitat» del sistema. Per aquest motiu, des del SAAS s’estan analitzant les diverses tasques que es realitzen en el centre «i es decidirà quines accions es poden suprimir i quines no».



Tanmateix, es variaran les contractacions per «atreure professionals forans, ja que actualment és difícil i l’incentiu que més valoren és el salari». D’aquesta manera, s’incentivarà la formació i la possibilitat de créixer de forma professional. Segons va detallar Piqué, «es reduiran les hores extres, hi haurà una unificació dels contractes i s’establiran 40 hores setmanals amb la possibilitat de fer algues d’aquestes en altres centres estrangers».