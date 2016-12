Robatori múltiple a set establiments del centre històric d’Escaldes

El centre històric d’Escaldes-Engordany es va aixecar el dilluns amb alarmisme per una sèrie de furts que es van produir durant la matinada. Set establiments de la zona, separats entre tots ells per no més de cent metres, van ser assaltats forçant els panys o trencant els vidres. El botí no va ser gran cosa: uns 2.500 euros en total i poca cosa més, fet que, no obstant, va aixecar una gran preocupació entre els veïns de la zona.



Segons ha pogut saber aquest rotatiu, un dels habitants va passar per la zona cap a les tres de la matinada, i l’alarma a la Policia es va donar cap a les sis. És en aquest interval de temps quan es va produir el robatori múltiple, però el cos encara desconeixia ahir si només va ser un autor o diversos. «Estem en la primera fase de la investigació i l’únic que podem dir és que es tracta d’un petit furt, amb danys materials de menor importància» que no tenen res a veure amb els que es van produir fa uns dies a la casa dels pares del ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, el modus operandi del qual va ser molt més professional que en aquesta ocasió. El cas és que la Policia va visitar local per local per buscar algun tipus de pista com empremtes dactilars, petjades i d’altres detalls que puguin donar alguna pista del lladre o lladres.

Perruqueria Zaira, la més afectada / Cap dels establiments tenia alarma ni cap tipus de reixa per protegir-se dels robatoris, cosa, per cert, molt habitual al Principat. I el més perjudicat va ser la perruqueria Zaira. Van tractar de rebentar el vidre, que era antirobatoris, però no ho van aconseguir i, finalment, van aconseguir accedir al local forçant el pany de la porta o fent palanca. «Aquí s’han entretingut una bona estona fins poder entrar-hi», assegura la propietària amb impotència. «Per a mi ha sigut un fort cop moral», explicava amb els ulls plorosos i visiblement afectada. També material, perquè es van endur 1.000 euros que tenia a la caixa, cinc mòbils Iphone, uns quants números de loteria de Nadal, li van arrencar el TPV per cobrar amb targeta –una de les últimes modes dels lladres per robar amb les conegudes contactless només apropant-la al lector– i, fins i tot, tabac que tenia amagat dins l’armari d’un petit vestidor i una planxa del cabell. Per a ella ha estat un cop dur. De fet, els dilluns és el dia de festa de la perruqueria però per aquestes dates obre «per fer més caixa de cara al Nadal i ara per recuperar les pèrdues», va explicar mentre atenia una clienta. La seva opinió és que l’autor del robatori «ho tenia tot estudiat, té premeditat què robar i ho fa a les fosques». Cal dir que, amb tot, el local estava remenat de dalt a baix. Perquè a la zona no hi ha llum. Zero. La farola que hi havia s’ha tret per poder fer obres a una façana.



La Carnisseria Mora és la segona més perjudicada, amb un furt d’uns 500 euros. «Ni loteria, ni carn, ni res», asseguren. Només diners. L’accés al local es va produir rebentant un dels vidres, que al matí havien tapat amb uns cartrons.



Al costat hi ha la Central de Serveis, empresa que es dedica a les mudances. La porta i la vidriera estaven intactes: «Van entrar pel portal del costat, on hi ha una porta a la qual s’accedeix al local per l’interior», va justificar el propietari. Allà els lladres no van trobar res. Ni un euro. «Però haig de fer inventari perquè m’han trencat tot el mobiliari, que té un valor d’uns 1.500 euros» que li cobrirà la companyia asseguradora.



A la Granja Mil Fulls sí que van trobar més cash. 400 euros més el pot de les propines, amb no més de 50 euros. «Per sort tenim el costum de deixar la clau de la caixa posada i no me l’han fet malbé», explica el cambrer. Allà tampoc va faltar res més. Ni de menjar ni de beure. Curiós. Li van entrar rebentant el vidre doble de la porta sense que cap veí sentís res.



Una mica més avall hi ha la perruqueria Lluna, també afectada. «M’han tret 15 euros de la caixa. No tenia més perquè fa anys ja m’havien robat i acostumo a buidar-la», explica la propietària. També una guardiola que probablement tenia bastants més diners i una cistella de Nadal per a la treballadora que té contractada «que pesava moltíssim i que segurament va requerir de quatre mans perquè se l’emportessin».



A la Lluna també van entrar rebentant la vidriera de la porta, igual que al centre de meditació i massatges Joan, on el botí que es van endur els lladres va ser misèria: «5 euros. Res més. Tinc una aparell de música molt bo i un ordinador portàtil i no els han tocat», asseguren.

Tampoc es van endur gaire a Calçats Pavi, on van forçar el pany de vidre sense fer malbé la porta. 125 euros. «No m’han tocat res. Ni una sabata», explica la propietària.

Més vigilància i càmeres al carrer / La cònsol major d’Escaldes, Trini Marín, i el conseller major, Josep Ramon Tudel, van anar a visitar un per un els empresaris afectats. Tots ells van demanar posar càmeres de vigilància al carrer, proposta que es va traslladar a la Junta celebrada a la tarda i també aprovada.

«A l’avinguda Carlemany tenim cinc càmeres i n’hi posarem dues més, com també en posarem un parell al carrer Engordany [on hi ha l’arxiu històric i els locals on s’han produït els furts] i ampliarem la vigilància amb el Servei de Circulació», va prometre la cònsol de la parròquia.