Notícia Un documental sobre les falles de la Pobla guanya el 21è Pirene ‘Estat natural’, del Cenma, se’n duu un accèssit, i el premi escrit queda desert La ministra Gelabert, al centre, amb els premiats i part del jurat, ahir. Autor/a: SFGA/JAVILADOT

El jurat del 21è premi Pirene de periodisme interpirinenc ha premiat, en la categoria de reportatge de premsa audiovisual, dotat amb 3.000 euros, el documental Foc, boscos i llegendes, dirigit per Albert Aymamí i Agustí Paüls, i escrit per Andrés González-Nandín. El treball audiovisual està dedicat a la celebració de les falles de la Pobla de Segur.



El jurat del certamen, format per les periodistes Noemí Rodríguez (Cadena Pirenaica), Pepa Gallego (diari BonDia) i Esther Jover (EL PERIÒDIC D’ANDORRA) ha valorat la qualitat de les imatges i el valor documental del reportatge, coincidint amb la inclusió de la Unesco de les Festes del foc del solstici d’estiu dels Pirineus com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. El reportatge vol ser un reconeixement a tots els fallaires dels Pirineus.



Foc, boscos i llegendes es va estrenar a Andorra Televisió, que ahir va tornar a emetre el documental, i que estarà disponible al web www.andorradifusio.ad.



D’altra banda, el jurat ha atorgat un accèssit de 750 euros, també en la categoria de premsa audiovisual, a la selecció de reportatges Estat natural, del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (Cenma), emesos per Andorra Televisió, i patrocinat per Crèdit Andorrà. El jurat ha valorat el format innovador dels reportatges per explicar aspectes de la natura de forma molt divulgativa.



Amb tot, el jurat ha declarat desert el premi Pirene de reportatge de premsa escrita per manca de participació suficient. Tot i així, ha destacat la qualitat documental d’algunes de les obres presentades encara que el jurat ha considerat que no s’ajustaven prou a les bases del concurs en tant que no corresponen a un esperit cent per cent periodístic.



En la 21a edició dels Premis Pirene de periodisme interpirinenc, convocat pel Departament de Promoció cultural i Política lingüística del Govern, s’hi han presentat vuit treballs, dels quals tres han estat de premsa escrita i cinc en la categoria d’audiovisuals de ràdio i televisió.



La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va entregar ahir els guardons a l’edifici del Govern. Els premiats van ser obsequiats amb un dinar.