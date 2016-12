Notícia Martí augura un 2017 important des del punt de vista legislatiu El cap de Govern nega eleccions anticipades però cita candidats a succeir-lo El cap de Govern va visitar ahir l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell per felicitar-los el Nadal. Autor/a: SFGA/CESTEVE

El cap de Govern, Toni Martí, està convençut que l’any 2017 «serà molt important des del punt de vista legislatiu», perquè s’afrontaran les competències i les transferències comunals, s’explicarà la reforma sanitària [ahir va comparèixer el ministre de Salut a la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient al Consell General] i es portarà a terme la reforma de l’Administració [la futura Llei de la Funció Pública].



Martí ho va dir ahir durant la visita nadalenca a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. El líder de l’Executiu va aprofitar per fer balanç del 2016, i va manifestar que tot i haver estat 12 mesos complicats, el 2016 ha estat molt positiu perquè «els obstacles superats i els reptes els convertim en oportunitats, i estic esperançat amb el que queda de legislatura». A més, va afegir que ha estat un any «enrarit» en què hi ha hagut molts atacs a les institucions que «cansen, però ens il·lusionen més altres coses, com les reformes pendents, l’esperança i l’optimisme». Martí està convençut que serà un any «molt positiu» perquè «les dades demostren que anem pel bon camí».



NO HI HAURÀ ELECCIONS / Martí també va descartar unes eleccions anticipades i va recordar que ell mateix ha proposat un Govern de concentració en anteriors ocasions, i va advertir als que ara el demanen «que estiguin presents en els grans temes d’Estat, perquè això és concentrar esforços».



Martí va reiterar que no convocarà l’electorat abans d’hora, i que el debat per la seva successió al capdavant de Demòcrates per Andorra no està obert.



Entre els candidats que va citar per rellevar-lo com a candidat a cap de Govern, Martí va nomenar els ministres Jordi Cinca, Gilbert Saboya i Xavier Espot, titulars de Finances, Afers Exteriors i Afers Socials, Justícia i Interior, respectivament. Martí, però, també va referir-se al síndic general, Vicenç Mateu, i al ministre d’Educació, Eric Jover. Martí va comentar que «podria allargar-me amb una llista molt més àmplia i tots ells ho faran molt millor del que es parla, com jo he intentat –sense arrogància– fer-ho millor que l’anterior».



Martí comentarà aquest i d’altres temes dijous en el tradicional esmorzar amb la premsa que el Govern celebra cada Nadal.