Notícia Nou forfet per abaratir les tarifes a l'estranger

Andorra Telecom ha posat en marxa un forfet de roaming a Espanya amb l’objectiu d’abaratir els costos d’itinerància i trucades dels seus clients quan aquests viatgin a l’estranger. La parapública proposa la possibilitat de tenir 100 MB per 1,5 euros i 60 minuts per la mateixa quantitat.



Per ara, aquest forfet només està disponible per Espanya i té una durabilitat de 24 hores, amb la possibilitat de renovar-lo quan aquest s’esgoti i tornant a pagar la quantitat indicada. Si el client desitja adquirir dits serveis, ha de trucar al 115 i demanar-ne l’activació o desplaçar-se fins a l’agència.



Pagar en funció de l’ús / Segons va especificar el director d’Internacional i Roaming d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, amb aquest forfet «els usuaris només paguen el que fan servir». Quan es demana el servei s’activen les dues vies (les dades d’Internet i les trucades), però «només es paga allò que s’utilitza», va remarcar Casadevall.



Tanmateix, el director va destacar que des de la parapública s’ha fet una estimació de l’estalvi que poden arribar a notar els usuaris. Si s’agafa de partida un client que utilitza força el seu mòbil durant un cap de setmana a l’estranger (posant com a exemple que gasta 540 MB de dades, fa quatre trucades de 31 minuts i rep cinc trucades de 40 minuts), Andorra Telecom comptabilitza que la seva facturació –sense activar el forfet d’Espanya– seria de 52,85 euros, mentre que amb el nou servei es disminuiria fins als 12 euros.



Altres forfets / D’altra banda, Casadevall va destacar que si el Forfet Mobiland contractat pel client ja inclou minuts de trucades rebudes (FM 49 o superior), «sempre seran prioritaris als minuts del Forfet Roaming per dia, per tant, primer es comptabilitzaran els ja contractats». Pel que fa la resta de països, es cobrarà les comunicacions de roaming seguint les tarifes vigents als grups respectius.



Perspectives d’ampliació / Segons va detallar Casadevall, si Andorra Telecom constata que augmenta el consum, es planteja la possibilitat d’ampliar el servei i oferir un abonament mensual, tot i que aquesta és «una proposta que encara no hem estudiat i que fins que no veiem l’acceptació del forfet d’Espanya no ens plantejarem», va puntualitzar el director de la parapública.