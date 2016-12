La Fundació ONCA guanya 3.000 espectadors en un any

La Fundació ONCA (Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra) ha realitzat durant aquest any un total de 55 actuacions, i a aquestes hi han assistit 13.418 espectadors, uns 3.000 més que al 2015.

Precisament, el director artístic de la fundació, Gerard Claret, va matisar que l’ONCA és cada cop més «coneguda» i que participa més en el «teixit social i cultural del país». També per aquest motiu, un dels objectius de la nova temporada de l’orquestra és potenciar els seus projectes socials.



En aquest sentit, l’ONCA continuarà en la «línia de fer créixer el projecte Comunitat i impacte i treballarà amb nous col·lectius per afavorir-ne la integració i millorar el seu benestar», segons va matisar Claret.

Novetats de cara al 2017 / Entre les novetats que té preparades l’ONCA de cara al proper any, Claret va destacar el fet que per primera vegada, l’orquestra convidarà un concertino director; Abel Tomàs, que serà l’encarregat de dirigir la formació andorrana en format de cambra en la segona producció del cicle del Petit Palau, que es presentarà a Andorra en el marc del Concert Jardins de Casa de la Vall.

Tomàs és membre del prestigiós Cuarteto Casals, una de les formacions de cambra més reconegudes a Europa.



D’altra banda, l’ONCA farà una gira de quatre concerts amb l’Escolania de Montserrat per interpretar una de les obres vocals més importants de Mozart: el Rèquiem. Serà la primera vegada que les dues formacions faran una actuació conjunta a Andorra.



Isabel Villanueva, una solista internacional de viola que ha rebut diversos premis i reconeixements, també formarà part del cartell de la temporada 2017 de la Fundació.



Enriquir el repertori orquestral / Segons va detallar Claret, un altre dels objectius de l’ONCA és «enriquir el seu repertori orquestral». De cara al proper any la formació oferirà el primer Concert Integral Mendelssohn, que serà l’encarregat d’inaugurar el cicle al Palau. La formació també estrenarà les obres Fratres d’Arvo Pärt, el Conert per a viola en re major d’F. A. Hoffmeister i el Concert per a viola i orquestra en mi bemoll major d’A. Rolla, entre altres.