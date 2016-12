L’experiència dels immigrants es converteix en art

El grup de creació la Xarranca ha organitzat el projecte artístic Realió & Il·lusitat, una iniciativa que vol mostrar obres de diferents artistes residents al país i artistes andorrans. Dites obres estan basades en les experiències dels immigrants provinents dels països inclosos en l’UCCI (Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes).



El projecte es divideix en tres fases: la gravació de les experiències dels immigrants a través de dos preguntes, l’ús de les gravacions per part dels artistes com a inspiració i punt de partida per desenvolupar les obres per aquest projecte i l’exposició amb les obres dels artistes així com dels àudios de les entrevistes als diferents immigrants, ja sigui a títol personal o a través de les diverses associacions presents al país.



La voluntat és crear obres que transcendeixin les fronteres.

Artistes participants / Els artistes són Montserrat Altimiras, Mónica Armengol, Emmanuella Besnart, Albert Bulbena, Lluis Casahuga, Lluïsa Casas, Toni Gibert, Helena Guàrdia, Astrid Janer, Reinaldo Marquez, Gemma Piera, Emma Regada, Anastasia Sirkia, Alfons Valdés i Zheng Zhihong.