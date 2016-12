SDP considera que imposar taxes sanitàries és una «burla» al sistema

El ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, va presentar dilluns les línies en què es troba actualment la reforma sanitària. Entre altres actuacions, Álvarez va posar sobre la taula la possibilitat d’implantar una taxa impositiva «de forma directa o indirecta» sobre certs aliments i productes perjudicials per a la salut, com poden ser les begudes ensucrades o el tabac.



Tanmateix, el ministre va dir que per buscar altres vies de finançament i reduir la despesa sanitària es podria «revisar» el copagament entre els afiliats i la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social).

Aquestes són unes decisions que els diferents partits polítics de l’oposició no comparteixen del tot. Des de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Victor Naudi va destacar ahir que imposar taxes sanitàries és una «burla» al sistema sanitari.



Naudi també va fer una crida a executar d’una vegada per totes un pla. I és que el conseller general va destacar que hi ha «molts plans guardats en calaixos i que el que cal fer és establir-ne un que pugui estar vigent durant 20 o 25 anys».

Acord sanitari / Durant la compareixença de dilluns, Álvarez va demanar als diferents partits polítics que estudiessin les accions presentades i que es mostressin oberts a fer un «acord sanitari», i és que segons el ministre, «ja no parlem d’un pacte d’Estat».



Al respecte, els consellers de l’oposició van assegurar que encara queda molt per estudiar i que amb les línies que havia presentat Álvarez encara no podien decidir si sumar-se o no a l’acord. I és que segons va detallar el conseller general liberal, Jordi Gallardo, «podem estar d’acord en què hi ha uns objectius a assolir, però també sabem que hi ha un dèficit descontrolat i que s’han de prendre decisions. En aquest sentit, trobo a faltar una mica de valentia».



D’altra banda, la consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, va remarcar que des d’un principi la formació s’ha ofert a col·laborar, «però també és moment que s’expliqui amb detall el model». Gili va fer esment a la «preocupació» que hi ha vers les irregularitats del SAAS. En aquest sentit, «ha quedat clar que a nivell de direcció no es té massa confiança en certa part de la direcció, però esperem que tot això canviï». Amb tot, Gili va remarcar que les irregularitats que hi ha hagut fins ara «no s’acaben amb la introducció d’un nou director».



Finalment, des de Demòcrates per Andorra, la consellera general Meritxell Palmitjavila va matisar que cal felicitar als implicats per la feina «ben feta. I entenem que s’està posant ordre per assegurar l’eficiència de forma quotidiana».