La Massana organitzarà al juliol els Campionats del Món juvenils

El calendari internacional de curses de muntanya tindrà un punt important al Principat. Per primera vegada s’hi disputaran els Campionats del Món juvenils, que celebren tot just la seva segona edició després de l’experiència de l’any passat. Coincidiran en dates amb l’SkyRace Comapedrosa, que torna a formar part de les World Series, i el KV Arinsal. Serà del 28 al 30 de juliol.



El Comú de la Massana i la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) van aconseguir que els Mundials juvenils s’organitzessin en territori andorrà a partir de l’oferiment de la pròpia federació internacional. Es va estudiar la possibilitat fins a confirmar-se. Consta de tres categories la youth A per a joves de 16 i 17 anys, la youth B per als que van dels 18 als 20, i l’espoir dels 21 als 23. L’any passat es van celebrar a Gran Sasso (Itàlia) amb la participació d’una seixantena de corredors, entre ells sis andorrans. «Va ser una experiència molt positiva tant per als joves com pels tècnics. Va ser molt enriquidor i això anirà creixent», indica Carlo Ferrari, director tècnic de la FAM, remarcant que «són competicions que ajuden a créixer al jove i que és un bon camí per a la seva trajectòria com a esportista, ja que per a ells una prova de la Copa del Món se’ls fa massa dura, sinó és que ets una figura».



L’esdeveniment arrencarà amb el KV Arinsal i diumenge serà el torn de l’SkyRace Comapedrosa, reservada per a les categories sènior, espoir i youth B, i l’SkyaRace d’Arinsal, de menor duresa per als youth A. La més extensa consta d’un recorregut amb dues llargues pujades en un terreny molt tècnic d’alta muntanya. La primera ascensió arriba als 2.600 metres d’altitud i la segona corona el Comapedrosa (2.972 m), el punt més alt d’Andorra. En aquests Mundials juvenils la FAM confia en doblar xifres respecte als sis que van participar al Gran Sasso. Tenir l’opció de competir a casa «esperem que sigui un al·licient més pels joves per entrenar i participar-hi. L’oportunitat que se’ls presenta al davant és molt bona».



El calendari de la Copa del Món està dividit en diferents tipus de proves. En SkyRace, la del Comapedrosa és la setena del programa. Abans té la Yading Skyrun (Xina) el 2 de maig, Maratón Alpina Zegama-Aizcorri (Espanya) el 28 de maig, Livigno Skymarathon (Itàlia) el 18 de juny, Olympus Marathon (Grècia) el 24 de juny, Buff Epic Trail 42K (Espanya) el 8 de juliol i Dolomites SkyRace (Itàlia) el 22 de juliol. Després de l’etapa andorrana serà el torn de la Matterhorn Ultraks 46K (Suïssa) el 26 d’agost, The Rut 28K (Estats Units) el 2 de setembre, Salomon Ring of Steall SkyRace (Gran Bretanya) el 16 de setembre i la final, com és habitual, en la Limone Extreme SkyRave (Itàlia) el 14 d’octubre.



El calendari d’ultres està composat per la Transvulcania Ultramarathon (Espanya) el 13 de maig, Ultra Skymarathon Madeira (Portugal) el 3 de juny, Scenic Trail K113 (Suïssa) el 9 de juny, High Trail Vanoise (França) el 8 de juliol, Devil’s Ridge 80K (Xina) el 12 d’agost, The Rut 50K (Estats Units) el 3 de setembre, Salomon Ben Nevis Ultra (Gran Bretanya) el 16 de setembre i Salomon Ultra Pirineu (Espanya) el 23 de setembre. El de proves extremes el conformen la Royal Ultra Sky Marathon Gran Paradiso (Itàlia) el 16 de juliol, Tromso SkyRace (Noruega) el 5 d’agost, Matterhorn Ultraks Extreme (Suïssa) el 26 d’agost i Salomon Glen Cloe Skyline (Gran Bretanya) el 17 de setembre.