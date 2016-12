MoraBanc presenta la seva nova plataforma digital

MoraBanc va presentar ahir la seva nova plataforma digital en roda de premsa, posant èmfasi en la voluntat de l’entitat financera de «potenciar les eines digitals per impulsar una nova manera de fer banca». El projecte, que va començar fa dos anys, va ser presentat als mitjans de comunicació pel director general de l’entitat, Lluís Alsina, i la directora de Màrqueting, Comunicació i Qualitat de Morabanc, Mireia Maestre.



El projecte, que va néixer dos anys enrere, «no ha parat d’evolucionar des de la seva creació fins a la seva presentació oficial d’avui», va afirmar ahir Alsina. La raó de ser del projecte, segons el director, resideix en el fet que «els habitants d’Andorra estan cada vegada més habituats a fer servir les noves tecnologies, tal com reflecteixen les nostres dades». Durant la presentació, els membres de l’entitat van exposar les dades de l’evolució de l’activitat de la banca digital per part dels particulars durant els darrers cinc anys, que van qualificar de «molt positiva». En el període 2011-2016, els contractes realitzat a través d’aquest sistema han augmentat en un 56%, els logins en un 189% i les operacions i les transferències particulars al voltant d’un 100%. Pel que fa a l’evolució dels hàbits de compra per Internet, Alsina va exposar un augment de l’ús de les targetes en aquest àmbit d’un 54%, mentre que el valor de les operacions per Internet ho ha fet en un 130%.



En relació als comerços, els membres de l’entitat van manifestar que els comerços «estan empenyent l’ús de les tecnologies amb un augment considerable del nombre de comerços actius, operacions i vendes realitzades pels mateixos». «Els clients cada vegada estan perdent més la por a l’hora d’introduir la seva targeta de crèdit en una aplicació mòbil», va concloure Alsina. D’altra banda, el director general també va expressar el convenciment de que les xarxes socials «estan ajudant el banc a descobrir els neguits de la gent», un fet que es demostra amb l’augment de més del 220% durant els darrers tres anys pel que fa als seguidors de les xarxes.

Centrats en l’usuari / «L’objectiu és facilitar l’experiència de l’usuari el màxim possible», va explicar Alsina, «a través d’una estratègia empresarial que situa el client en el centre del pla d’actuació». El director general va apuntar que la campanya «té l’objectiu de passar del 25% de penetració en els clients de les noves tecnologies al 50% en tant sols un any», un objectiu que contemplen com a possible “perquè és tracta de la forma natural de comunicar-se avui en dia».