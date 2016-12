Herver segueix quatre anys més al capdavant de la FAK

La Federació Andorrana de Karate seguirà dirigida els pròxims quatre anys per Xavier Herver. Només va presentar-se una candidatura a les eleccions, que va ser ratificada en assemblea general extraordinària. Els projectes més importants que tenen per davant és seguir promocionant aquesta art marcial, l’organització de grans esdeveniments i l’entrada al programa competitiu dels Jocs dels Petits Estats.



La junta directiva compta amb poques variacions. Herver segueix com a president, Joan Quintana és el vicepresident, Maria Fernández la secretària, Núria Fabregat la tresorera, i com a vocals estan Àngel Martínez de Celis, Andrés Orihuela i Sandra Herver. Per davant tenen projectes destacats, com en el que estan treballant per a que el 2021, quan se celebrin a Andorra els Jocs dels Petits Estats, el karate formi part de la competició. La decisió es prendrà al maig de l’any vinent. El 2017 s’organitzarà al país el Campionat d’Europa de Petits Estats, del 29 d’octubre a l’1 de setembre; i el 2020 el Campionat del Mediterrani sènior. Aquest esdeveniment se celebra al setembre, però la FAK provarà que s’avanci uns mesos per a que sigui abans dels Jocs Olímpics de Tòquio, on el karate s’estrenarà. «Ens asseguraria tenir més presència de competidors», indica Herver.



Va entrar en el càrrec fa dos anys. «Han estat molt intensos i hem fet créixer el nivell competitiu de tota la base del país. A nivell internacional hem tingut una participació important en totes les categories i hem aconseguit grans resultats», indica el president, que en el nou mandat a més de les competicions que organitzaran «volem continuar promocionant la base per tenir una federació forta. Formar als joves, des dels més petits als més grans». Actualment compten amb 270 federats i esperen que la xifra augmenti. Una altra de les fites és la de desenvolupar un programa per classificar algun karateka pels Jocs de Tòquio, un objectiu que «som conscients que és molt difícil. És un somni i ho intentarem».