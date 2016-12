Vives alerta dels intents de divisió i exigeix «unitat»

«Andorra ha d’anar endavant i hi anirà si sap sortejar els esculls i vèncer els reptes que té respecte al seu futur com a nació. Ens convé estar alertes i ser clarividents envers tots els possibles intents de divisió o contraposició malèvola. És evident que la pluralitat i la mateixa discrepància ens ajuden a evitar errors i a millorar. Però cal evitar les maledicències, sospites o litigis, que només desprestigien persones, iniciatives i institucions, no aporten res a canvi i ens divideixen entre nosaltres, donant una imatge distorsionada del nostre país».



Amb aquestes paraules, el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va demanar unitat entre la classe política andorrana i, sense fer-ne menció explícita, va deixar caure que les informacions sorgides entorn del cas BPA han fet molt de mal. «Penso que a Andorra ens cal promoure més la unitat en la germanor, tant per continuar sortint de la crisi com per ser encara més transparents com a societat, bandejant la corrupció i creixent sempre en transparència», va afegir.



A tot això, el cocap d’Estat va destacar «la preparació de les negociacions per aconseguir un bon Acord d’Associació amb la Unió Europea. Un acord equilibrat, que permeti a Andorra participar en el mercat interior complint amb les obligacions essencials que se’n deriven, i que sobretot respecti la situació particular i les especificitats pròpies de la idiosincràsia d’Andorra, molt especialment el respecte a la seva sobirania».



Vives va admetre «que el camí fins l’assoliment d’aquest equilibrat Acord d’Associació serà, sens dubte, complex i llarg, i per això és important la unió dels andorrans per l’assoliment de l’objectiu final: un bon Acord d‘Associació per a Andorra».

REACCIONS / Sobre el discurs, el cap de Govern va valorar «la crida al consens» de Vives, i la referència a les negociacions amb la Unió Europea, perquè «ens deixem ja de picabaralles estèrils». Martí va recordar que «ha estat un any complex, però ho hem de superar. L’afer BPA forma part del passat, deixem fer a la justícia perquè tenim reptes molt importants, i és en aquest sentit que s’ha expressat el copríncep i li agraeixo».



El líder de l’Executiu va insistir que l’acord amb la UE «va més enllà de la legislatura», i espera una resposta positiva de tots els grups polítics «en favor dels interessos d’Andorra». «Tenim una gran oportunitat d’unitat, com la que reclama el copríncep episcopal i vol el Govern d’Andorra». Martí va insistir en la necessitat d’obrir-se cap a Europa i no mantenir-se tancats.

Al seu torn, el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Ladislau Baró, va coincidir amb Vives que «hi ha d’haver confrontació d’idees però s’han de separar dels conflictes estèrils». Del parlament del copríncep va destacar «la necessitat de tirar endavant la relació d’Andorra amb la UE, participar en el mercat interior, i ha posat la condició que l’acord ha de ser bo per a Andorra. Què ha volgut dir ho hauria de dir el copríncep, però s’entén que permeti mantenir l’activitat econòmica d’un país que vol un creixement sostenible, i un país petit que ha de mantenir unes especificitats en relació a estats més grans que integren el mercat interior».



Per la seva part, el president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, va dir que comparteix amb el copríncep el desig d’un acord d’associació «equilibrat, que respecti les especificitats, i esperem i desitgem que el Govern tingui molt clar que cal aixecar el peu de l’accelerador i reflexionar-hi una mica més. Anem massa de pressa i no es manera de negociar-ho». Si es tanca el 2018, com va pronosticar la setmana passada l’assessor del Govern Joaquim Llimona, «seria un error», va valorar Pintat, «perquè Europa premerà l’accelerador i dirà o ho agafes o ho deixes, i Andorra es mereix un respecte».



En canvi, el president del grup mixt, Pere López, del PS, va comentar molt per sobre el discurs de Vives, ja que el seu partit dóna suport a les negociacions amb la UE, i va preferir criticar les declaracions que Martí havia fet el dia abans sobre els seus possibles successors: «Amb tots els problemes i totes les qüestions que s’han de resoldre, em sembla fins i tot grotesc que el tema més important sigui la llista dels candidats a substituir el senyor Martí. En un moment polític tan complicat és inoportú, i em sobta que no es parli de salaris baixos, de les prestacions socials, de les pensions, de les dificultats diàries dels empresaris per tirar endavant». «Ho hem trobat un exercici polític molt poc escaient en un moment com l’actual; malauradament, en una legislatura i mitja DA no ha fet més que empitjorar la situació que va heretar», va concloure.



Finalment, el vicepresident del grup mixt, Víctor Naudi, d’SDP, va criticar que Vives insistís més «en la unitat que en el dret a discrepar, que és el que garanteix que hi hagi democràcia». Per la resta, Naudi va considerar que el copríncep havia fet el discurs institucional que tocava, en què també es va referir a l’acostament a la UE.