Miralles: «No val dir que no tenim gent del país prou preparada»

En la última roda de premsa a la seu del partit anunciada per aquest 2016, encapçalada pel conseller general Víctor Naudi i el secretari d’organització del partit, Joan-Marc Miralles, els socialdemòcrates van manifestar ahir el seu profund desacord amb el fet que alguns dels tècnics que es demanen per al desplegament del pla estadístic s’hagin d’anar a buscar fora del país. «No val dir que no tenim gent prou preparada al país, el que hauria de fer aquest Govern és dedicar esforços a formar els joves i preparar-los per als diversos càrrecs que es demanden», va assenyalar Miralles.



Per altra banda, els membres del partit també van assenyalar que la falta d’estabilitat en els contractes dels integrants del nou Pla estadístic poden perjudicar greument el país en un aspecte «clau» per a l’adequació als estàndards europeus com és el fet de tenir una base estadística potent. A més, també van criticar el fet que els alts càrrec de gestió i coordinació de diversos organismes del país (INAF i cossos especials, entre d’altres) estiguin en mans de persones estrangeres, el que incorreria en una clara «inconstitucionalitat».