Els set furts a Engordany van ser una «bretolada»

Una bretolada aïllada és la hipòtesi més probable dels furts amb força que van patir set comerços de la part alta d’Escaldes-Engordany la matinada de diumenge. L’acció va provocar desperfectes i destrosses als locals, a més de patir la sostracció de material i de diners en metàl·lic. La Policia continua investigant per localitzar l’autor o autors de l’assalt vandàlic múltiple.



«Segurament va ser una bretolada perquè em vaig passejar per tots els comerços i les portes havien estat obertes amb ferros, els vidres trencats amb una pedra...», va explicar ahir la cònsol major de la parròquia, Trini Marín. «Esperem que sigui un fet puntual, aïllat, perquè és la primera vegada que ens hi trobem, potser hi ha hagut algun robatori, però set comerços en una nit no havia passat mai», va lamentar.



«Pel tipus de comerços on es van produir els furts i pel que es van endur, evidentment és un modus operandi d’uns autors totalment diferents dels furts amb força anteriors [els comesos als xalets], no segueixen el mateix patró», va afegir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. «La investigació està seguint el seu curs, se segueixen buscant els autors dels furts. Ha estat pura casualitat que hagin coincidit en el temps. La manera d’actuar és pròpia d’abans de les festes de Nadal, no és molt excepcional, però ha estat molt proper a d’altres furts», va argumentar. Quant als dos detinguts pels furts en els xalets –un dels quals el deu seu pare–, la investigació continua en curs, el cas està judicialitzat i no se sap si hi ha més implicats.

Més vigilància / Marín va puntualitzar que els comerços afectats «no treballen el diumenge i gairebé no hi havia caixa. Dilluns, en junta de govern vam decidir comprar més càmeres, ja que quan vam fer l’avinguda Carlemany per a vianants hi vam posar cinc càmeres de control, que sempre han donat servei quan la Policia ens ha demanat imatges. A Carlemany en posarem tres més, correlatives a les que estan, i en aquella zona, on també tenim l’Arxiu Històric Comunal, hem pensat de posar-ne una altra. També mirarem de posar càmeres a tots els espais públics de la parròquia».



La cònsol va explicar que el veïnat de la zona «ens han demanat més il·luminació al carrer Engordany perquè estan fent obres en una façana i s’han tret les faroles, i avui [ahir per al lector] ja hi posem més llum». Marín també va comentar que s’han donat directrius als agents de circulació per reforçar les rondes nocturnes. «La parròquia sempre ha estat tranquil·la, hem de fer confiança a la Policia que fa molt bé la seva feina i, per tant, desitjo que hagi estat un cas aïllat», va concloure.