Camp valora positivament les enquestes de la CEA

Notícia

El ministre considera important potenciar la marca Andorra

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, veu positivament la iniciativa de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) per impulsar la marca Andorra. «Que s’impulsi des d’una patronal o des del Govern poc importa, el que és important és potenciar la marca Andorra», va afirmar ahir, i va admetre que «la marca Andorra estava entre les demandes que la CEA els va plantejar ja fa un any». En canvi, el ministre va negar que la crisi BPA hagi perjudicat la imatge exterior del país, com insinua la la CEA, «si no, no tindríem els creixements de turisme que tenim», va subratllar.



Camp va afegir que tant des del Govern com des d’Actua s’han fet accions per potenciar la marca Andorra, sobretot des del vessant econòmic, tot i que encara «queda camí per recórrer». L’acció de la CEA consisteix a realitzar unes enquestes per conèixer l’opinió de la marca Andorra tant des de la ciutadania com dels visitants. Per a Camp, tota la informació «serà molt útil» i permetrà plantejar «accions possibles» a tirar endavant.



Quant a la possibilitat que la crisi BPA hagi fet perdre reputació al país, el ministre va reiterar que la imatge que tenen els turistes d’Andorra no ha quedat perjudicada i, per tant, «no hi ha hagut un efecte negatiu», tot i que aquesta crisi sí que ha tingut un impacte entre els inversors i empresaris.



L’opinió dels polítics / D’altra banda, alguns portaveus dels grups parlamentaris van comentar ahir la iniciativa. El vicepresident del grup mixt, d’SDP, Víctor Naudi, va comentar que «la finalitat de fer aquestes enquestes és una bona iniciativa de cara a millorar la imatge i tenir el retorn de la imatge que es té des de fora, per posar en valor i corregir les mancances. Per a SDP, la imatge del país és de suma importància, i amb el Govern de Martí hem fet un pas enrere, la imatge de país està malmesa, i s’ha fet una regressió de la imatge de la seguretat jurídica, i que hi hagi una iniciativa com la de la CEA per copsar quines són les mancances és positiu».



Per al president del grup demòcrata, Ladislau Baró, «no hi ha dubte que l’afer BPA que ha deteriorat la imatge d’Andorra, ha tingut repercussions no polítiques, però també entenc que de la manera com s’està solventant tothom és conscient de la dificultat que ha suposat l’afer. Dit això, em sembla molt bé la iniciativa, la imatge d’Andorra és una cosa i, si a més, es pot projectar amb la marca Andorra, és una possibilitat d’explorar noves vies de creixement».

Per al liberal Josep Pintat «és positiu tot el que pugui servir per promocionar el país» i Pere López, del PS; va declinar opinar «per manca d’informació».