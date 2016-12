Notícia L’acord sobre l’intercanvi d’informació financera, a punt Finalitzen els requisits legals interns per a la seva entrada en vigor l’1 de gener Entitat financera del país. Autor/a: TONY LARA

L’ambaixadora Maria Ubach va dipositar ahir l’instrument de ratificació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea (UE) relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacional, finalitzant els requisits legals interns per a la seva entrada l’1 de gener del 2017.



Aquest Acord se suma al Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel Protocol del 2010, que va entrar en vigor el passat 1 de desembre, com a instruments d’aplicació de la Norma de l’OCDE per a l’intercanvi automàtic d’informació financera coneguda com a «norma global».



La presidència del Consell de la UE va emetre al gener del 2012 un projecte de decisió que autoritzava la Comissió a negociar la modificació dels acords del 2004 establerts amb Suïssa, Liechtenstein, Mònaco, San Marino i Andorra. Tres mesos més tard, els Estats membres van encomanar a la Comissió que establís, de manera prioritària, mitjans concrets per millorar la lluita contra el frau i l’evasió fiscals. Finalment, al maig del 2013, l’Ecofin va decidir autoritzar a la Comissió a renegociar els acords sobre fiscalitat de l’estalvi amb els països anteriorment mencionats.



L’objecte de la negociació era, per part de la Unió Europea, garantir l’equivalència d’aquests acords i la directiva amb la proposta de modificació del 2008 i l’evolució internacional de la cooperació en matèria fiscal, concretament pel que fa a l’intercanvi automàtic d’informació.

Aquesta negociació es va iniciar el juliol del 2013 i es va allargar durant 2 anys. El text definitiu del Protocol d’esmena es va adoptar amb la rúbrica del 4 de novembre del 2015 entre el ministre de Finances, Jordi Cinca i el director general de la DG Taxud, Heinz Zourek. La signatura formal va tenir lloc a Brussel·les el 12 de febrer del 2016 mentre que l’aprovació del Consell General es va produir el passat 20 d’octubre del 2016.



Protocol d’esmena / El Protocol d’esmena adoptat té 4 articles: el primer modifica el títol pel d’Acord entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacional, substituint els articles 1 a 19 de l’Acord del 2004 per deu de nous i tres annexos, mentre que la resta d’articles fixen les disposicions finals establint- l’entrada en vigor l’1 de gener de l’any següent a la data de la darrera notificació.