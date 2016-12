Notícia La Seu Solidària impulsa noves accions de suport a famílies L’entitat promou beques per a llibres escolars, distribució de roba i ajuts per Nadal Roba usada en bon estat per ser entregada a famílies que ho necessiten. Autor/a: EL PERIÒDIC

La Seu Solidària continua amb les accions de suport a les persones de la comarca amb més dificultats a nivell econòmic. Entre d’altres accions, l’entitat urgellenca ofereix beques per a l’adquisició de llibres escolars. L’acció s’enfoca especialment, segons detallen, a «famílies que han arribat recentment a la comarca» i que en alguns casos tenen «greus mancances socials o econòmiques». Tots els casos vénen derivats del Consorci d’Atenció a les Persones.

En la mateixa línia, La Seu Solidària ha informat que segueixen rebent donacions particulars de roba. S’ha ampliat l’horari d’atenció a les persones que tenen aquesta necessitat i dues voluntàries les atenen els dilluns i els dijous de 5 a 6 de la tarda al Centre Cívic del Passeig. Aquest servei és obert i gratuït per a qui ho necessiti i es planteja com un intercanvi entre persones. Ara a l’hivern, es demana especialment mantes i edredons.

La Seu Solidària també s’ha referit al cas Nadia i al presumpte ús fraudulent de les donacions per part dels pares, als quals se’ls ha retirat la custòdia de la menor. El pare, Fernando Blanco, és ara en presó provisional; i la mare, Marga Garau, en llibertat amb càrrecs. L’ONG urgellenca ha qualificat el paper dels progenitors de «trist i escandalós» i ha volgut subratllar que des de LSS «no van col·laborar econòmicament en la campanya de recollida de fons», malgrat que sí que han reconegut que van col·laborar a «fer ressò d’alguns dels actes que es van organitzar», un fet pel qual demanen disculpes. En aquest sentit, el col·lectiu recorda que les persones que van fer algun donatiu particular i ho puguin acreditar poden recuperar-lo tot posant-se en contacte amb la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Seu d’Urgell.

Pel que fa a d’altres temes d’actualitat, La Seu Solidària ha informat que ofereix a famílies amb infants i a persones grans soles en situació de pobresa un ajut extra d’aliments per aquestes festes de Nadal. Els demandants han estat seleccionats pel Capau, format per l’Ajuntament de la Seu i el Consell Comarcal, i seran un total de 40 llars.



Col·laboració per a pàgina web / Finalment, l’entitat ha explicat que vol desenvolupar una pàgina web per donar a conèixer els seus projectes, les memòries d’activitats, les memòries econòmiques i l’agenda d’activitats. Per això, han demanat la col·laboració d’un voluntari o voluntària, amb coneixements en disseny web, que els ajudi a posar-la en marxa, informa Ràdioseu.