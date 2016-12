Notícia El Concurs de Nadales de l’Alt Urgell manté l’alta participació La 27a edició ha lliurat 41 premis, amb la implicació de totes les escoles Lliurament de premis del Concurs de Nadales, dimarts. Autor/a: EL PERIÒDIC

La sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Urgell va acollir aquest dimarts el lliurament de premis del 27è Concurs Escolar de Nadales, promogut un any més per l’ens comarcal. L’acte va estar presidit per la consellera comarcal de Cultura, Carme Ribó, i va comptar amb l’assistència de directors d’escoles, mestres i alumnes guardonats, amb les seves famílies

En total es van lliurar 41 premis, 27 en la modalitat de dibuix i 14 en la de poesia. Hi ha participat tots els centres d’educació infantil i primària de la comarca, 13 en total. Els guardons han quedat força repartits.

La novetat d’enguany és que la selecció de les 15 obres finalistes de cada categoria en la modalitat de dibuix ha estat feta pels alumnes de 2n de batxillerat artístic de l’Institut Joan Brudieu. Després ha estat un jurat format per persones representatives del món de l’art a la comarca el que ha elegit, entre els finalistes, les tres obres premiades.

En la modalitat de dibuix hi han participat alumnes de P-3 fins a 6è de primària, mentre que la poesia estava limitada a alumnes de 3r a 6è de primària. S’han presentat a concurs un total de 1.544 dibuixos i 492 poesies. Cada nivell escolar correspon a una categoria i en cada categoria s’han premiat tres obres, excepte en dues categories de poesia en què se n’han premiat quatre.



cantautor / A més a més, s’han escollit dos guanyadors absoluts, un en dibuix i un altre en poesia. Aquests dos treballs il·lustren la nadala oficial del Consell Comarcal. El guanyador en dibuix ha estat Àlex Pérez Cascallo, de 6è de primària de l’escola Rosa Campà de Montferrer, mentre que Irene Companys Gasulla, de 5è de primària del col·legi La Salle, ha obtingut el premi absolut en poesia. L’acte es va cloure amb l’actuació del cantautor Quim Sabaté, que va cantar la poesia guanyadora absoluta, musicada per ell mateix, informa RàdioSeu.