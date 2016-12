Notícia Orgué estrena la temporada amb victòria L’esportista de la UEU s’imposa a la cursa vertical

Laura Orgué ha estrenat amb victòria la temporada d’esquí de muntanya. Aquest dissabte passat, l’esportista de la Unió Excursionista Urgellenca va guanyar la cursa vertical de l’Open Vall de Boí, primera prova puntuable per a la Copa d’Espanya, que es va celebrar a Boí-Taüll.

Orgué va completar la cursa, de 3,3 km i un desnivell positiu de més de 700 metres, amb un temps de 34min28s, un minut per davant de l’osonenca Clàudia Galícia (SC Camprodon), que va marcar 35:29. El tercer lloc va ser per a l’andorrana Sophie Dusatoir (ECOA), guanyadora en veteranes amb 36:45. La també andorrana Maria Fargues va ser cinquena. I la urgellenca Míriam Martínez, que competeix amb el CE Ponsticà, va ser 20a (46:34).

En categoria masculina, l’urgellenc Jordi Alís (UEU) va fer el 15è millor temps absolut i va ser 5è en la categoria Pro, amb un temps de 33min15s. La victòria va ser per al madrileny Antonio Alcalde (29:29). Fins a sis catalans i dos andorrans van estar entre els deu millors. Marc Pinsach va quedar segon (29:44), per davant de Miguel Caballero, Oriol Cardona i Joan Reyné. Pere Rullán va ocupar el 7è lloc, seguit de Jordi Soler, Agustí Roc (guanyador en veterans) i Gerber Martín.