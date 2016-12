Aigües d’Arinsal i el Col·lectiu Ronda reprenen les negociacions

La companyia asseguradora de l’empresa distribuidora Eden, a la qual pertany Aigua d’Arinsal, i el Col·lectiu Ronda que s’encarrega d’assessorar i defensar alguns dels perjudicats per la intoxicació d’aigua l’abril passat, han tornat a reprendre les negociacions uns mesos després de trencar-les, ara que el debat tan fort que allò va generar fa ara vuit mesos s’ha calmat.



L’Assessoria jurídica mou una xifra lleument inferior als 700 afectats que reclamen una indemnització per haver consumit llavors aigua en mal estat i sembla que, vuit mesos després d’aquell brot d’aigua contaminada –que en total es calcula que va afectar a unes 4.000 persones de Catalunya–, les dues parts desitgen més que mai arribar a una entesa per evitar portar el cas als tribunals.



Va ser a l’abril passat quan Aigua del Pirineu, distribuidora de l’empresa Eden Springs, va carregar amb la responsabilitat d’originar un brot de gastroenteritis per la filtració d’aigües fecals a l’aqüífer i va acabar forçant el tancament de la planta andorrana d’Arinsal, que tenia vuit treballadors i estava sota la direcció d’Andreu Villarubla.



Algunes persones afectades per la intoxicació es van posar en mans de Col·lectiu Ronda per reclamar una compensació i d’inici va semblar que s’arribaria a una entesa ràpida i fàcil, però va ser tot el contrari. «Molts rius de tinta, debats, filtracions i opinions sobre el tema», segons expliquen des de la cooperativa, «van anar enterbolint la situació», afirmen; l’asseguradora de la companyia d’aigües no cedia a les pretensions del col·lectiu i viceversa, i es van acabar trencant les converses.



Cap de les dues parts, però, vol que s’acabi celebrant el judici i fa unes setmanes, l’asseguradora es va posar en contacte amb l’assessoria dels afectats per tractar de reprendre-les. «No direm com s’està negociant perquè no entrin altres paràmetres en joc i torni a capgirar-se la situació», argumenten des del Col·lectiu Ronda. «Sembla que s’està avançant cap a ofertes acceptables» i per tant, cap a una solució amistosa.





El número de demandes no s’atura / Mentrestant, continuen registrant-se afectats pel brot al web www.reclamaiguaeden.cat que en el seu moment va crear el Col·lectiu Ronda per explicar què ha de fer una persona perjudicada per demanar les indemnitzacions pertinents que la legislació en vigor preveu. En aquest portal ha posat a disposició un formulari que pot omplir –de manera gratuïta– tot aquell que s’hagi vist afectat pel brot d’aigua en mal estat.



A banda de les dades personals, s’ha d’especificar en quina empresa s’ha patit la intoxicació, si l’afectat creu que l’ha consumit en un altre espai que no fos el centre de treball, si ha estat causada pel contacte amb un afectat, enlloc d’haver consumit aigua directament, els dies d’afectació a la salut, els de baixa laboral i les seqüeles. També s’ha d’adjuntar l’informe mèdic, els medicaments prescrits i, en cas de ser menor d’edat, fer constar les dades d’un del progenitors o del tutor. «A dia d’avui», vuit mesos després de l’aparició del brot, «encara hi ha persones que s’hi registren», asseguren des de Ronda. La paperassa, com es pot comprovar, no és senzilla, però sí necessària per què un demostri que és un afectat.