El comú afirma que la instal·lació de les càmeres «ja venia de lluny»

El Comú d’Escaldes-Engordany va informar ahir en roda de premsa que la instal·lació de les famoses càmeres de vigilància que s’ha comentat els darrers dies ja es preveia des de feia «molts mesos». En paraules del conseller de Serveis i Manteniment del comú, Josep Ramon Tudel, les càmeres «no són una mesura que respon exclusivament als darrers robatoris i fets delictius» dels últims dies, sinó que es tracta d’unes accions que «ja es plantejaven des de feia mesos». En ser preguntat per la ubicació de les mateixes, Tudel va respondre que «encara no està clar on s’ubicaran definitivament», deixant a l’aire quines seran finalment les zones videovigilades.



Les declaracions es van realitzar en el context d’una roda de premsa organitzada en motiu de l’aportació monetària de l’esdeveniment Vivand Solidari, una campanya que es va dur a terme durant els dies 9 i 10 de desembre.

Unió amb Meritxell / D’altra banda, Susagne Venable, presidenta de l’Associació de comerciant de l’avinguda Carlemany i travesseres, que també va intervenir en la roda de premsa, va respondre que les converses amb els comerços de Meritxell pel que fa a la unió de les dues zones comercials «es troben aturades actualment per culpa de les complicades dates en les quals ens trobem». Venable va explicar que «ja van haver-hi diverses reunions l’any passat» i que les converses van «per bon camí». Així doncs, va assenyalar el proper any 2017 com el període clau per a realitzar més reunions i parlar de les «accions conjuntes» que es puguin acabar concretant finalment.

2.670 euros / Pel que fa a la campanya Vivand solidari, tant la representant de l’associació com l’assistent directora de Màrqueting, Comunicació i Qualitat de MoraBanc, Mireia Maestre, van titllar la campanya de «totalment exitosa». Segons les previsions inicials, només es preveien recaptar «poc més de 1.000 euros», mentre que la xifra final dobla amb escreix la quantitat.



El projecte va consistir en què, de totes les compres realitzades amb targeta de crèdit en els comerços de la zona durant els dies 9 i 10 de desembre, es van dedicar les comissions a un total de 13 ONGs incloses dins la plataforma solidària de l’entitat financera. Les xifres exactes de diners destinades a cada associació en particular s’anunciaran al gener de l’any que ve.



Cal recordar que Vivand aportarà la mateixa xifra del que es va recaptar, superant la xifra de 5.000 euros que finalment s’acabarà destinant a les organitzacions sense ànim de lucre.