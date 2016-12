El PIJ vol ampliar la franja d’edat dels usuaris

En col·laboració amb el Centre Andorra Sostenible (CAS), ahir per la tarda es va celebrar el novè aniversari del Punt d’Informació Juvenil (PIJ), al qual van assistir vuit joves per participar en el taller de Furoshiki, organitzat i impartit pel CAS. Els assistents van aprendre a estampar estovalles i llençols reciclats i a utilitzar la tela per embolicar objectes i regals com fan al Japó. La consellera de Joventut, Vanessa Fenés, va valorar la importància del servei que es dóna des del PIJ als joves de la parròquia i va manifestar la voluntat d’atraure una franja d’edat més gran ja que «actualment la majoria d’usuaris són adolescents, entre 10 i 13 anys».

Franja d’edat / Ampliar la franja d’edat dels usuaris és un dels reptes que es planteja el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) per als dos propers anys, moment en què el servei es traslladarà al nou edifici sociocultural on actualment s’ubiquen les escoles velles. «Al 2018 aconseguirem una millora de les instal·lacions i més espai que permetrà incrementar els punts de connexió, pensem que això provocarà una freqüentació més àmplia d’edats», va dir la consellera de Joventut, Vanessa Fenés.



Vuit joves van participar ahir dimarts al taller de Furoshiki, organitzat i impartit pel CAS, per celebrar el novè aniversari del PIJ, i van aprendre a estampar estovalles i llençols reciclats. La iniciativa d’Andorra Sostenible que ha portat a altres parròquies, segons van explicar, «s’inspira en una campanya que va endegar el Ministeri de Medi Ambient japonès per recuperar la manera tradicional de portar i embolicar coses sense haver d’utilitzar el paper». La celebració va acabar amb un berenar per a tots els joves assistents.

Tècnica mil·lenària / El furoshiki és una tela quadrangular tradicional del Japó que és utilitzada per embolicar i transportar tot tipus d’objectes, des de roba i regals fins a ampolles de vidre. Es va començar a emprar a mitjans de l’Era Nara, en els banys tradicionals japonesos, per no confondre o barrejar la roba. Més tard el seu ús es va difondre i va començar a ser utilitzada per comerciants per protegir les seves mercaderies o els seus regals.



Actualment el furoshiki està fet de diferents teles, incloent seda, cotó, raió i niló. Encara que aquest art segueix practicant-se al país nipó, el seu ús ha anat decaient, a causa de la gran demanda de bosses de plàstic que existeix avui dia.