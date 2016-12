Notícia El Consell tanca l’any amb la mateixa divisió que a l’inici El síndic general critica la propagació de «falsedats» que afecten la imatge d’Andorra Els consellers generals i els membres del Govern reunits a Casa de la Vall durant la sessió tradicional de Sant Tomàs, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Durant la sessió tradicional de Sant Tomàs celebrada ahir es va poder observar, novament, la divisió entre l’oposició i el Govern. Lluny del clima festiu i nadalenc propi d’aquestes dates, el discurs del síndic i les declaracions posteriors dels representants dels grups parlamentaris van fer evidents les ferides polítiques que segueixen obertes i les que encara no han cicatritzat. Així, mentre el síndic general, Vicenç Mateu, va oferir un discurs institucional molt centrat en els atacs rebuts, en «difamacions» i en les «falsedats» propagades, l’oposició va criticar la manca de referències clares a les conseqüències derivades de l’afer BPA. Per uns, cal «mirar endavant» i deixar el cas en mans de la Justícia. Per altres, les «falsedats» esmentades són només un escut del Govern i encara manquen explicacions sobre la situació actual dels clients afectats.



El balanç anual del síndic no va deixar passar l’oportunitat de fer referència al gran volum de publicacions als mitjans de comunicació –especialment de fora d’Andorra– relacionades amb l’entitat bancària intervinguda que enguany ha marcat l’actualitat política. I és que només posant la mirada tres mesos enrere podrem recuperar l’article del Triangle on es feien públics uns correus electrònics que acabarien propiciant la dimissió de l’aleshores parlamentària Meritxell Mateu. Un mes més tard, el 5 de novembre, deixava el seu càrrec l’exministre Jordi Alcobé, també empès per la pressió mediàtica.



En aquest sentit, Vicenç Mateu va opinar que «l’esperit crític és més necessari que mai» per tal d’aconseguir «aïllar el soroll que ens impedeix avançar personalment i col·lectivament». I va assegurar que estan «tips del desprestigi interessat» que s’ha difós els darrers temps a través d’informacions que s’han propagat «amb tanta rapidesa que, abans de ser desmentides, ja han estat assumides com a cosa certa». «Estem interconnectats, com a individus però també com a país, i això vol dir que la comunicació té avui unes potencialitats que mai havia tingut abans», va alertar.



I encara centrat en difamacions relacionades amb el cas BPA però sense pronunciar directament el nom de l’entitat intervinguda, Mateu va sentenciar que «en l’època d’allò que ara se’n ve a dir postveritat, les percepcions semblen comptar més que els fets objectius; els eslògans, de tots els colors, prevaldre per damunt dels arguments». La solució a tot plegat, va apuntar, «potser és tan fàcil com aprendre a escoltar i prendre consciència que tenim una responsabilitat que ens transcendeix com a individus».



Crítiques pel que va dir i pel que no/ Malgrat la voluntat del síndic d’acabar el discurs amb un to positiu, fent referència a «l’afany i l’empenta de molts andorrans i residents» per «contradir la imatge funesta que hom ha volgut projectar sobre el país», així com a l’esperit nadalenc, no va acabar de convèncer a l’oposició. En paraules del conseller de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, «la voluntat del grup demòcrata tendeix massa, en excés, a un pensament únic i això no és bo per al país». També va mostrar-se segur que hi ha una «clara voluntat» per part de l’Executiu «d’obviar» les conseqüències de l’afer BPA que encara no s’han solucionat. «Aquest tema malauradament no està acabat», lamentava.



Compartia aquest pensament el conseller socialdemòcrata, Pere López, afirmant que «tenen preocupació per aquestes informacions que apareixen però la preocupació real és la recuperació dels estalvis per part dels clients». Per la seva banda, el president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, va opinar que el Govern «sempre s’escuda» en les «falsedats» i les «difamacions». «Sempre estem parlant i remenant el mateix però les solucions no estan sobre la taula», va sentenciar.



El president del Grup Parlamentari Demòcrata, Ladislau Baró, únicament va opinar que el discurs del síndic «ha intentat transmetre un missatge d’optimisme perquè tot i ser una legislatura complicada per l’afer BPA les coses funcionen raonablement bé». Baró va centrar la seva atenció a les referències de Vicenç Mateu a l’apropament a Europa. Un procediment, sense el qual, «Andorra té una viabilitat molt limitada». També va aprofitar per reiterar la necessitat de consens amb tots els grups parlamentaris, referint-se explícitament al grup liberal.



Finalment, el cap de Govern, Toni Martí, va reiterar que cal deixar treballar la Justícia. «Els que sí que creiem en la separació de poders respectem la feina de la Justícia», va declarar. Al seu entendre, les institucions «van fer el que havien de fer i ho van fer bé» i ara és el torn dels batlles.