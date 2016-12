Inici Actualitat

Notícia Baró avança que Cosan «explicarà allò que pugui» L’INAF respon avui a les preguntes dels consellers a la comissió BPA El demòcrata Ladislau Baró surt de Casa de la Vall, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

La directora de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), Maria Cosan, compareix aquest matí davant la comissió BPA per esclarir dubtes sobre el bloqueig de renda variable que encara pateixen alguns comptes de Banca Privada d’Andorra (BPA). Sobre aquesta qüestió, el president de la comissió legislativa, Ladislau Baró, ja va avançar ahir en declaracions als mitjans de comunicació que Cosan «explicarà allò que pugui explicar» i que «hi haurà una àrea que de moment quedarà sota reserva». I que, per tant, és probable que la responsable de l’òrgan no respongui a totes les preguntes que plantegin els consellers generals. En tot cas, va afegir, «això no vol dir que més endavant, en futures comparaixences, no es pugui aclarir tot».



A l’entendre de Baró, les accions encara bloquejades «és un tema que encara s’està dirimint» i «tampoc li correspon a la comissió viure en directe o coparticipar en les negociacions».



Per la seva banda, els conseller general per SDP, Víctor Naudi, va augurar que les explicacions de Cosan deixarien veure «una vegada més que aquest tema no s’ha acabat i que hi segueixen havent problemes importants». «Crec que això fa molt mal al país perquè les coses no s’han fet bé», va sentenciar.



En aquest aspecte, el socialdemòcrata, Pere López, va indicar que «volem contrastar» la informació que la setmana passada el ministre de Finances, Jordi Cinca, va donar en seu parlamentària, ja que «ens sembla que la situació és més greu encara de la que va explicar». Finalment, des del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat va recordar que, pel que fa a les comissions i la feina de control al Govern, «seguirem fent la nostra tasca i posant en evidència el que no funciona».



Compareixença de l’AREB/ El demòcrata Ladislau Baró també va informar que finalment l’AREB no compareixerà davant la comissió aquest mes de desembre com els consellers havien demanat. En principi, ho farà a principis de l’any vinent, entre els mesos de gener i febrer.