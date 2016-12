Notícia El PS considera que la «situació» de les prestacions s’està complicant El partit assegura que s’estan deixant de fer els pagaments mensuals El conseller general del PS, Pere López, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Partit Socialdemòcrata (PS) entrarà avui a tràmit parlamentari una pregunta escrita sobre els ajuts a l’habitatge de lloguer. I és que segons va detallar ahir el conseller general de la formació Pere López, «la situació» d’aquestes prestacions «s’està complicant», fet que preocupa, «i molt», al PS.



«Per una banda, la convocatòria d’edictes s’ha allargat ja en dues ocasions i el Govern no ha donat explicacions», va indicar. A més, «això fa que gent que no formi part de l’anterior convocatòria encara no hi hagi pogut accedir».



A més, López va destacar el fet que «s’estan deixant de fer els pagaments de forma mensual i s’estan agrupant a vegades fins a quatre mesos de cop». Aquesta forma de fer, va alertar, «pot ser extremadament perjudicial per als beneficiaris d’aquestes prestacions. Per persones que, malauradament, viuen molt al dia». Tot plegat «és una situació insostenible». Perquè al parer del conseller, hi ha qui no pot pagar «ni els aliments ni les seves despeses més fonamentals».



Publicacions oficials / En concret, en la pregunta tramitada es remarca que en dates 24 d’agost i 7 de desembre d’aquest any, «s’han publicat en el BOPA sengles edictes en què s’acorda perllongar la convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer». També es posa en relleu que «segons informacions de casos concrets de què disposem, semblaria que aquest fet ha vingut acompanyat d’un retard en els cobraments periòdics» i que, fins i tot, «s’està procedint a pagaments agrupats de les prestacions de diversos mesos».



Qüestions a respondre / Per tot, el conseller general formula diverses qüestions que vol que el Govern respongui. En primer lloc, pregunta quins són els motius pels quals s’ha perllongat per dues vegades la convocatòria d’ajuts. També demana per què els pagaments «s’han deixat d’efectuar amb periodicitat mensual» i «quin abast de persones i prestacions s’han vist afectades».



D’altra banda, López demana al Govern quan preveu realitzar efectivament la nova convocatòria i si hi haurà «canvis rellevants en els criteris». Al mateix temps, pregunta «quina és la previsió de gestió» que es fa en relació als ajuts fins que aquesta estigui resolta. Per últim, el parlamentari socialdemòcrata vol saber si «existeixen altres ajuts de caràcter social en què s’hagin produït retards», sigui en les convocatòries o en el mateix pagament de les prestacions. López també demana que es respongui amb «brevetat».