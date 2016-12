Notícia Vall Banc signa un acord de 17.500 euros amb Assandca La col·laboració ajudarà a desenvolupar les properes activitats de l’associació Signatura de l’acord entre Vall Banc i Assandca, ahir. Autor/a: ASSANDCA

L’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) i Vall Banc van signar ahir un conveni de col·laboració per al desenvolupament del Pla d’Activitat de l’associació de cara al proper any. L’aportació inicial de l’acord per part de l’entitat bancària és de 17.500 euros, que permetran –entre altres aspectes– la posada en marxa de noves activitats.



En un principi, l’acord té una vigència inicial d’un any, però segons va matisar el conseller delegat de Vall Banc, Christoph Lieber, té una vocació de «continuïtat». A més, contempla la posada en marxa de dues noves activitats participatives, així com l’ampliació i consolidació del programa d’activitats que Assandca impulsa des dels seus inicis a l’entorn de la Setmana Contra el Càncer de Mama.



La col·laboració amb Vall Banc també ajudarà a desenvolupar la jornada sobre l’alimentació durant el tractament del càncer, que es desenvoluparà el mes de febrer, i un esdeveniment solidari de lleure, salut i esport, previst per a la primavera.



Segons el president de l’associació, Josep Saravia, amb dit acord Assandca fa un «important salt qualitatiu».