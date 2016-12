Notícia La veu de la immigració La Xarranca es reactiva amb el projecte ‘Realió & Il·lusitat’, en què 15 artistes han creat una obra després de parlar amb ciutadans vinguts de fora L’exposició de la Xarranca es va inaugurar ahir a la Llacuna. Autor/a: MARICEL BLANCH

Després d’una llarga aturada, el col·lectiu artístic La Xarranca torna amb un ambiciós projecte en què han fet participar una quinzena d’artistes del país que han donat veu als immigrants. Realió & Il·lusitat és el nom d’una iniciativa creativa amb obres «basades en les experiències dels immigrants provinents dels països inclosos en l’UCCI (Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas)», segons ha explicat el grup de creació.



Montserrat Altimiras, Mónica Armengol, Emmanuella Besnart, Albert Bulbena, Lluis Casahuga, Lluïsa Casas, Toni Gibert, Helena Guàrdia, Astrid Janer, Reinaldo Marquez, Gemma Piera, Emma Regada, Anastasia Sirkia, Alfons Valdés i Zheng Zhihong són els 15 artistes que prenen part en l’exposició que es va inaugurar ahir al vespre a la Llacuna, on es podrà visitar fins al 12 de gener. La mostra inclou instal.lacions, performances i arts sonores i arts plàstiques.



«La nostra voluntat és la de crear un seguit d’obres que transcendeixin les fronteres i en les quals el motor inspirador siguin les experiències dels immigrants vinguts dels diferents països inclosos en la Capitalitat Iberoamericana, així com difondre la cultura contemporània del país col·laborant amb artistes residents i andorrans», puntualitza La Xarranca. Els membres que han reactivat el col·lectiu «amb ganes i il·lusió» són els artistes de diferents disciplines Lluís Casahuga, Sara Valls, Montse Altimiras i Helena Guàrdia.



El projecte Realió & Il·lusitat s’ha dividit en tres fases. La primera ha estat la gravació de les experiències dels immigrants que han respost dues preguntes: «Què era per a tu Andorra en el teu imaginari abans d’arribar al país?» i «què és Andorra ara que hi vius i palpes la realitat?». La segona etapa del projecte ha estat l’ús de les gravacions per part dels artistes com a inspiració i punt de partida per desenvolupar les obres per al projecte Realió & Il·lusitat.



Finalment, la tercera i última fase és l’exposició amb les obres dels artistes i els àudios de les entrevistes als diferents immigrants, ja sigui a títol personal o a través de les diverses associacions presents al país.



Realió & Il·lusitat es basa en els principis de la UCCI: «Fomentar els vincles, relacions i intercanvis de tot tipus entre les ciutats capitals iberoamericanes, impulsar el desenvolupament harmònic i equilibrat d’aquestes, i procurar la solidaritat i cooperació entre les mateixes, sense oblidar en cap cas la seva vocació d’integració i de l’enfortiment democràtic dels governs locals a Iberoamèrica».