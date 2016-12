Projecte de base per tenir assegurada la continuïtat

Projecte de futur. Ahir el presentava l’Andorra Hoquei Gel (AHG), que confecciona un equip sub-9 per donar un impuls a la base i que en uns anys vista es consolidi un grup de jugadors que permeti alimentar als conjunts de les diferents categories, per a que puguin participar en competicions de lliga regularment.



El nou equip del club es denomina Els Tamarros, és mixte i està composat per disset jugadors, set de les quals són nenes. És el primer amb tots membres del país, sense la necessitat com havia passat en anys anteriors d’haver d’associar-se amb els conjunts de Font Romeu i Puigcerdà per tal de poder competir, amb la dificultat que sempre suposava per mantenir el compromís al llarg de la temporada. L’AHG té representació en nou categories: Escola, sub-19, sub-11, sub-13, sub-15, sub-18, sènior, sènior iniciació i femení. En total són 86 jugadors.



«La idea és sempre treballar amb la base. Volem que el club creixi el màxim possible i sense nens no és possible», exposa Aleix Mañosas, president del club, remarcant que «ens interessa molt la base» pensat de cara al futur. La confecció d’aquest nou equip és precisament pensant en els propers anys, per «d’aquí no massa temps es pugui fer un equip d’adults competint amb un bon nombre de jugadors». Es tracta tot just de «l’inici d’un pla de desenvolupament» per tenir més membres, però també per a que hi hagi una progressió evident de l’hoquei gel. En aquest sentit se centren en què el creixement del nivell dels jugadors els permeti participar a les fases prèvies de les proves d’habilitats dels Jocs Olímpics de la Joventut, que es realitzaran a Lausana (Suïssa) el 2020. Si no és així provaran que es faci efectiu de cara al 2024.



David Vallecillo és l’entrenador i assenyala que la línia és «amb la base tirar cap a munt». En el programa també aposten per jugar més partits amistosos i desenvolupar l’equip femení. Hi ha confirmats una sèrie de festivals per poder jugar. El 18 i 19 de febrer ho faran a Barcelona, al mes de març a Logronyo i el 21 i 22 de maig a Andorra, en un esdeveniment que tindrà també participació de conjunts provinents d’Espanya i França.