Solana confia en ser a la segona volta més consistents a domicili

El BC MoraBanc Andorra compta amb l’avantatge de dependre només de si mateix per classificar-se per a la Copa del Rei. És una circumstància que tots els equips desitgen. Ocupa la setena plaça i guanyant només els dos partits que li queden a casa, on aquesta temporada ha guanyat tots els partits, tot apunta a que tindrà el bitllet per ser a Vitòria el pròxim mes de febrer.



L’equip només suma un triomf a domicili, en contrast amb el ple de victòries que acumula al Poliesportiu d’Andorra. En part, és un tema mental. «Tant sentir el discurs que a casa juguem molt bé i fora fatal, al final sembla que l’ hem interioritzat massa», exposa Francesc Solana, director general de l’entitat, que aquest aspecte «el miro més en la vessant positiva que a casa estem molt bé i l’equip se sent molt arropat». En bona part és un assumpte d’adaptació dels nouvinguts, ja que «hi ha pistes on és la primera vegada que hi van i a vegades no sabem amb el que es trobaran. Els hi pots explicar si el camp és més calent o si l’afició està més a prop, però fins que no ho viuen realment no saben el que es trobaran», i aquesta inexperiència a domicili «l’estem pagant una mica».



A mesura que se succeeixen les jornades és una circumstància que confia que es pugui superar de manera natural: «A la segona part de la competició l’equip farà un pas endavant en aquest sentit perquè els jugadors ja coneixeran com va la competició, com funciona tot el tema de l’arbitratge i el dia a dia nostre. Al final, quan agafes els bons costums, que són els que tenim a casa, els hem de transportar a jugar fora». La classificació per a la Copa del Rei tothom la té en ment. Estar la major part de la temporada en les posicions que ho permeten fa que sigui la fita a complir a curt termini. Queden només quatre partits per tenir la resolució final. «La il·lusió hi és però al final la classificació és la que et posarà si hi ets o no. No ens pot passar d’estar a punt d’entrar i si no s’assoleix ja s’acaba la temporada», i fugint d’aquesta idea, «l’objectiu és arribar al final amb més victòries que l’any anterior i intentar ser el màxim competitius. Crec que l’equip transmet il·lusió i aquesta gana de seguir creixent. Això és el més important. Falten quatre partits i si en guanyem dos quasi segur que estarem. L’objectiu al final és intentar sumar no només aquestes dues per anar a la Copa, sinó que si podem, les quatre per estar el màxim de dalt possible a final de temporada».



Guanyant els dos partits que queden a casa la classificació per a la Copa del Rei de Vitòria pot ser un fet. «Si fem el càlcul només de la Copa està clar, però el que volem al final és arribar a la jornada 34 amb el màxim de victòries possibles. Esperem arribar al tall de la primera volta amb possibilitats d’entrar-hi». El següent pas és dimarts de la setmana vinent contra l’Unicaja. El conjunt malagueny es troba un triomf per sobre el MoraBanc i vindrà «amb la motivació de ser el primer que aquest any guanya a Andorra. Està clar que per a nosaltres és un partit complicat», per tant, «ens hem de preparar bé. Esperem que aquesta sensació, tan derrotista que tenim fora, sigui igual però en guanyadora com quan juguem a casa i la traslladem el dia 27». L’Unicaja, un dels millors conjunts de la Lliga Endesa, «és un equip que treballa molt bé la part defensiva, molt físic, fet per arribar a semifinals i que volen estar a dalt de tot. Per tant, és un partit complicadíssim per a nosaltres i intentarem donar el màxim». Tal i com van fer davant l’FC Barcelona Lassa, al que van superar. «Hem de jugar el nostre partit, intentar portar al nostre terreny totes les nostres virtuts», perquè està demostrat que al Principat «podem jugar de tu a tu amb qualsevol equip».

Visita a l’Hostal Calones / Com cada any per aquestes dates, directiva, cos tècnic i bona part de la plantilla del MoraBanc van dinar ahir a l’Hostal Calones amb els usuaris del menjador social, i van poder interactuar amb els padrins, que portaven posada una samarreta del club.