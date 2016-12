Les obres al Fener acaben a temps per reobrir el trànsit al Nadal

El Comú d’Escaldes-Engordany va iniciar el 7 de novembre passat els treballs de renovació dels serveis i embelliment de l’avinguda del Fener i avui, gairebé set setmanes més tard, es reobre la circulació a les tres de la tarda, una vegada finalitzades les obres de la primera fase, sobre una superfície de 1.784 metres quadrats des de la cruïlla del carrer Sant Antoni fins a la sortida de l’aparcament comunal del Fener i pel cost que s’havia previst incialment: 600.000 euros.



El cònsol menor de la parròquia, Marc Calvet, va voler «felicitar» l’empresa constructora perquè s’han complert els timmings i es reobre la circulació de cara al Nadal. «Era difícil, però s’ha aconseguit. S’han fet excavacions de fins a dos metres de profunditat i no sabíem que ens hi podríem trobar però de problemes n’hem tingut els justos».



La transformació de l’avinguda no està acabada al cent per cent. Fins ara s’ha fet tota la separativa d’uns 200 metres lineals del carrer i les voravies; de l’aparcament amb barrera no s’ha canviat res i «pròximament», va detallar el cònsol menor, s’inaugurarà el de les bordes del Prat, amb poc més de 40 places. Quant al mobiliari urbà, s’han de canviar els fanals, posar papereres noves, alguns bancs i arbres, però serà «quan hagi acabat tota l’obra», segons Calvet.