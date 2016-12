Descarrega afronta amb optimisme la reforma de la Funció Pública

La nova ministra de Funció Pública i Reforma Administrativa, Eva Descarrega, va jurar ahir al migdia el seu nou càrrec juntament amb l’advocada Ester Molné, que ocuparà la seva anterior funció com a secretària d’Estat de Justícia i Interior. La nova ministra va expressar als mitjans el seu «optimisme» per afrontar una de les pedres angulars del mandat de l’anterior ministre, la reforma de la Funció Pública i de l’Administració, que va suposar un dels punts més polèmics durant la seva curta legislatura.



«Ja s’han realitzat diverses entrevistes i enquestes als treballadors amb la finalitat de poder realitzar una correcta diagnosi de la situació a l’Administració», va declarar Descarrega, que va manifestar la voluntat d’enllestir el projecte de reforma abans de què finalitzi el primer semestre de 2017. Entre els principals punts que es revisaran figuren «el sistema de retribució, promoció i progressió tant vertical com horitzontal», entre d’altres. Pel que fa a la reforma de l’Administració, la ministra va explicar que «del 44% de les gestions electròniques que es poden realitzar actualment», es fixen l’objectiu d’arribar al «50% de les gestions», així com també la introducció «d’un sistema de cita prèvia i un web destinat a la gestió de concursos públics».



Molné, per la seva banda, va declarar que el nou càrrec «no li ve de nou gràcies a la seva experiència com a assessora del ministeri» fins el moment, i es va mostrar il·lusionada per afrontar els diversos reptes que encara el seu ministeri, que no són pocs. Entre els projectes que podran enllestir-se de cara a l’any vinent, l’advocada va destacar la reforma estatutària dels cossos especials, que actualment es troba a tràmit parlamentari i afectarà a bombers, policies i agents penitenciaris. Per altra banda, Molné també va fer menció a la culminació de la reforma de la Justícia, la llei del Codi de procediment civil i la llei de l’estat d’emergència i alarma com a eixos principals de la legislatura.



El cap de Govern, Toni Martí, va dedicar unes paraules d’agraïment a les aportacions realitzades per Jordi Alcobé –que va assistir a l’esdeveniment–, que va dimitir fa varies setmanes del càrrec ministerial que ara ocupa Descarrega per la polèmica al voltant de les incompatibilitats polítiques.