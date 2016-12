Albert Llovera sent que és l’edició del Dakar on va millor preparat

Els participants del Dakar ja ho tenen tot a punt per pujar les maletes a l’avió i marxar rumb a Sud-amèrica. El dos de gener arrenca la competició a Asunción (Paraguai) i la feina ja està feta. Tot just afronten els últims entrenaments per mantenir-se i arribar en les millors condicions a l’inici del raid més prestigiós, i que en aquesta edició comptarà amb una major dificultat que en anys anteriors, en el que es considera el recorregut més complicat des de que van canviar de continent.



Albert Llovera es troba en plenitud de facultats per afrontar dues setmanes de màxima exigència. Saber que aniria al Dakar amb una antelació que no havia tingut en les quatre ocasions que va participar-hi anteriorment li ha permès realitzar un programa d’entrenaments enfocat a estar en les millors condicions a inici d’any. Ahir realitzava una prova d’esforç en alçada al sector d’Encamp de Grandvalira, per donar exigència al cor i la resta del cos per comprovar com funciona quan pugen les pulsacions en alçada. «Em sento molt bé. Hem portat un ritme d’entrenaments sempre pensant que tornaríem al Dakar. Ens faltaven les últimes respostes, però tot l’any ens hem estat posant forts per si podíem tornar-hi», indica Llovera, que aquesta temporada va competir en tres cites del Mundial de rallycross.



La millora amb la que compta no només és física. Pel mateix motiu es troba «mentalment molt millor perquè no hem hagut d’anar tan a corre-cuita, encara que com sempre, patint com a l’última setmana». Tot i la feina realitzada als despatxos i fent quilòmetres per participar en reunions, aquest cop el pilot andorrà s’ha pogut centrar més en la part competitiva i de preparació amb l’equip Bonver Dakar Project, realitzant entrenaments a Marroc, República Txeca i Eslovènia. Els patrocinadors repeteixen perquè «ens hem esforçat molt per tenir repercussió» i que tinguin un retorn en aquest sentit.



Dilluns viatja cap a Sud-amèrica. I allí hi va carregat de reptes. «La meva il·lusió és tornar a acabar i després millorar la 35a posició. A nivell de conducció crec que la podem millorar i forçar més» el Tatra, al que respecte la darrera edició se li han realitzat diverses modificacions en els reglatges, com l’evolució de la suspensió i per a què els comandaments funcionin de mode més fi. «Podem anar més ràpid en els llocs que són de rius, coses trencades i a la sorra. Al que són carreteres vaig bastant ràpid. Allí no sé si podré millorar gaire perquè són els trossos on tinc més promoció per tirar endavant, són més de ral·li», assegura Llovera.



Té al darrera l’experiència de quatre Dakar i és conscient que aquesta edició, respecte les anteriors, «serà més dura i patirem». Ha treballat en alçada, com va fer-ho ahir, per acostumar-se en condicions d’alçada al desgast físic, però «l’altura no vol dir que t’aclimatis a estar a 4.000 metres, ni molt menys. Tota la vida he viscut a 1.000 o 1.100 i quan arribo allà no és que ho passi massa bé», com va succeir-li aquest mateix 2016 i el 2014. A Bolívia «el meu cos no tenia ni idea on era». El seu preparador físic, Miguel Ángel Rodellar, indica que aquesta mena d’exercicis serveixen per a que un cop a Sud-amèrica «no pateixi més del necessari» i que tot dependrà de «com reaccioni el seu cos».

