La capital aprova el pressupost tot i l’informe del Tribunal de Comptes

El Comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir el pressupost pel proper any tot i haver rebut un informe «desfavorable» del Tribunal de Comptes.



Segons va detallar la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, el comú de la capital va decidir fer una «revisió» del marc pressupostari d’aquesta legislatura –que ja havia estat aprovat– i va trametre dita modificació al Tribunal de Comptes.



Un cop analitzada la proposta, l’òrgan va enviar un informe «desfavorable» al comú, al·legant que –amb la nova revisió– se superava «l’objectiu de despeses corrents publicat el passat novembre pel mateix Tribunal». En concret, el Tribunal fixava un objectiu d’increment de les despeses del 0,9%, i amb la revisió comentada, el comú se situa en un augment del 3,6%.



Tot i això, Marsol va especificar que l’informe del Tribunal «no és vinculant», ja que només és obligatori complir els objectius fixats si l’endeutament comunal supera el 180%. I segons va detallar la cònsol major, l’endeutament de la capital està «molt per sota d’aquest percentatge, a més, de cara al proper any esperem rebaixar-lo al 105%».

Oposició de la minoria / Els consellers comunals de la minoria, tant els de CD’I+Liberals com els de PS+I, van votar en contra del pressupost destacant que no se’ls havia informat de la qualificació «desfavorable» del Tribunal de Comptes. Així com que no s’havia tractat el pressupost «durant les comissions i trobades entre els consellers», per tant, «no sentim que aquest pressupost sigui nostre».

Més inversions / Un dels motius pels quals se supera l’objectiu de despeses fixat pel Tribunal, segons va puntualitzar Marsol, és l’augment del 39% de les inversions reals. I és que de cara al 2017, el comú preveu emprar 6,4 milions (1,8 més que aquest any) en millores i treballs a la parròquia.



Entre les inversions més destacades, Marsol va matisar que s’embellirà l’avinguda Meritxell amb 900.000 euros. També es destinaran 800.000 euros als treballs de desguassos i separatives de Santa Coloma i 600.000 euros a l’adequació i millora del Centre Esportiu dels Serradells. A més, Marsol va remarcar que es «continuarà millorant la xarxa d’enllumenat públic, amb 260.000 euros, i es construirà la segona fase de les escales i l’ascensor públic de la Quirola per un import de 250.000 euros».



Altres aprovacions / Durant el Consell de Comú d’ahir, Andorra la Vella també va aprovar l’adjudicació de nou vehicles per a diferents serveis del Comú. Dos pel departament de manteniment, un per enllumenat, un per pintura, tres pel parc mobiliari, un pel servei d’aparcament i un darrer pel cementiri.



Tanmateix, el comú va aprovar el desmuntatge de diversos contenidors soterrats hidràulics de la parròquia. Ja que segons va detallar el conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, els contenidors estaven avariats i la seva reparació ascendia als 6.000 euros.



D’aquesta manera, s’ha optat per reemplaçar els contenidors per uns altres que funcionen amb un sistema mecànic. A més, Astrié va especificar que els actuals camions de l’empresa que s’encarrega de realitzar les tasques d’higiene ja estan preparats per recollir dits contenirdors.



Finalment, el comú va aprovar l’ordinació reguladora del procediment sancionador de la parròquia. Amb aquest reglament, els inspectors de la via (que actualment ja estan incorporats) podran demanar les dades d’identificació als infractors que detectin.