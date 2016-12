Notícia Sanitat, funció pública i comuns, les prioritats per a l’any que ve El cap de Govern diu que seria «irresponsable» avançar les eleccions i esgotarà la legislatura El cap de Govern i els ministres Calvó, Cinca, Espot i Descarrega van esmorzar amb els mitjans de comunicació, ahir a la Casa Areny-Plandolit. Autor/a: SFGA/JAVILADOT

El cap de Govern ja ha fet la carta als Reis. La reforma sanitària, la reforma de la funció pública i la definició de les noves competències i transferències comunals són els tres objectius prioritaris que Toni Martí s’ha proposat tancar durant l’any que ve. Amb aquest compromís, per tant, considera que seria «una irresponsabilitat avançar les eleccions» i està convençut a esgotar la legislatura.



Durant el tradicional esmorzar que el líder de l’Executiu ofereix cada Nadal a la premsa va advertir que no volia parlar de BPA perquè «hem de mirar endavant», i va reiterar que des de fora [amb l’excepció dels mitjans de comunicació espanyols]es valora molt positivament la gestió de la crisi.



Quant als dossiers importants a sobre la taula, Martí va explicar que avui es trobarà amb els cònsols per fixar un calendari de reunions per avançar amb la modificació de les transferències i competències, «unes lleis majors que s’han d’afrontar amb el mateix esperit amb què es va votar la Constitució». Al gener se celebrarà la reunió tripartida entre comuns, Govern i Consell General per avançar en els textos, que vol consensuar i votar durant el 2017.



Sobre la reforma de la sanitat, el cap de Govern va admetre «que sabem que ho farem sols, sense consens», però va insistir que s’explicarà tot. «És un projecte que busca optimitzar els recursos, no retallar-los», va puntualitzar. Martí va defensar el model sanitari presentat pel ministre Álvarez Marfany, i va admetre que més endavant «s’hauran d’apujar les cotitzacions a la CASS», però no aquesta legislatura. «Primer, la reforma», va assegurar. Marfany va anunciar aquesta setmana que potser s’implantaran impostos sanitaris sobre el tabac i les begudes ensucrades, i Martí va dir que no es descarten però tampoc en aquesta legislatura. Al gener hi ha prevista una reunió entre el SAAS, la CASS i el Govern.



La tercera gran reforma serà la de la funció pública, que ha recaigut en la nova ministra, Eva Descarrega, que va prendre possessió ahir del càrrec. Descarrega també va assistir a l’esmorzar i va avançar que al gener presentarà al funcionariat «el diagnòstic del funcionament dels recursos humans».



La UE, pas a pas / Entre les feines pendents del 2017 hi continua havent l’acostament a la Unió Europea (UE). Martí va insistir que és una negociació lenta i que aquesta legislatura no es tancarà, per tant, el referèndum l’haurà de convocar un altre Govern. «Si guanya el no, serà un fracàs», va reconèixer. El cap de Govern va lamentar que els liberals diguin coses que «no són certes» i va clamar que «amb l’acord amb la UE no es pot fer política; és llaminer, però irresponsable».



Quant a les negociacions sobre el tabac, un sector que té por de perdre els seus privilegis, Martí va assegurar que «no hi ha perill per al tabac». «No em preocupa l’article 24 (tabac), però, per això, no deixarem d’explorar articles fora de la Unió Duanera». La ministra d’Agricultura, Sílvia Calvó, també present a l’acte, va comentar que al gener mantindrà reunions amb el sector. Al Govern se li gira feina durant el mes de gener.



Prestacions i seguretat / A l’esmorzar no hi va faltar el titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que va desmentir al conseller socialdemòcrata Pere López sobre els endarreriments en el pagament de prestacions d’ajudes per al lloguer. «Les afirmacions no s’ajusten a la realitat. Els ajuts es paguen cada tres mesos, i a mesos vençuts. Només hi ha hagut un retard d’uns 15 dies en alguns casos als quals se’ls ha prorrogat l’ajuda, i ha estat per un tema informàtic». Per pal·liar les dificultats, si ha fet falta «se’ls ha donat diners o vals per satisfer les necessitats més immediates». Avui tots els ajuts han d’estar pagats, ja que el problema informàtic està solventat. El reglament d’habitatge s’està modificant per incorporar les ajudes al lloguer al reglament de prestacions de serveis socials i sociosanitaris, va afegir el ministre.



Quant a la seguretat, Espot va repetir que les investigacions pels robatoris tant dels xalets com dels furts a Engordany continuen obertes. El ministre també va confirmar que els dos homes detinguts la setmana passada a la Massana arran dels furts a diferents xalets haurien comès, «des de l’estiu», una vintena de furts.



L’esquitx de BPA / Per la seva part, el ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, que no va faltar a l’esmorzar, va recordar que durant el primer semestre del 2017 es tipificarà el delicte fiscal al Codi Penal. Cinca va lamentar que «el cas BPA ha esquitxat altres temes que no tenen res a veure». El ministre va insistir que fa anys que Andorra està compromesa en la transparència i la cooperació internacional en matèria fiscal i de prevenció del blanqueig. Més deures per al 2017.