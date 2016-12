L’augment d’ingressos no cau del cel

Andorra la Vella ha previst un augment del 7,68% dels seus ingressos de cara al proper any. Aquest increment, però, no vindrà caigut del cel. I és que el comú de la capital apujarà el preu d’alguns serveis de la parròquia; com l’aparcament, l’aigua, les activitats esportives i les escoles bressol.



En concret, la taxa d’estacionament –que només afectarà als aparcaments amb barrera– s’incrementarà en 65 cèntims l’hora. D’aquesta manera, els ciutadans passaran de pagar 1,15 a 1,80 euros per estacionar durant 60 minuts. Es tracta d’un increment que, al parer de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, «és assumible». A més, «seguirem sent una de les parròquies amb les taxes d’aparcament més baixes».



Tot i això, la visió dels consellers de l’oposició és una altra. I és que segons va matisar Jordi Minguillón, conseller de CD’I+Liberals i excònsol de la capital, l’increment es notarà molt més en els propis ciutadans i no tant en els turistes. I és que la major afectació vindrà «quan algú hagi de deixar el cotxe durant tot el dia en un aparcament perquè treballa per la zona». I és que Minguillón va detallar que en relació a la targeta PK, l’augment de les taxes es notarà en un «60%». Al respecte, Marsol va especificar que les recaptacions d’aquestes taxes també es podran destinar a millorar els espais d’estacionament i que de cara al proper any es crearà una targeta única per als aparcaments d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.



Un altre augment de taxes que va fer saltar les alarmes va ser el de l’aigua. I és que ahir es va aprovar que el preu d’aquest bé –per a molts de necessitat– s’incrementarà dels 0,26 euros el metre cúbic als 0,29. Marsol va remarcar que aquest augment s’ha fet també per «conscienciar la població i evitar el malbaratament», una qüestió que Minguillón va rebatre. Doncs el conseller de la minoria va remarcar que l’aigua que consumeix un edifici es factura de manera conjunta i es divideix en parts equitatives «gastis el que gastis, i per tant, els ciutadans no tenen cura de l’estalvi».



Per aquest fet, Minguillón va proposar al comú que s’estudiï la possibilitat de posar un comptador individual per a cada habitatge i que així es tingui una visió més real del que s’està gastant en aigua. Una acció que Marsol ja va descartar matisant que és una inversió molt costosa d’assumir. Per les dues noves tarifes, el comú preveu ingressar 1,6 milions més de cara al proper any. Tanmateix, el comú va aprovar l’apujada del 2,5% de les activitats esportives i l’escola bressol.



En resposta a tots aquests augments, la consellera de PS+I, Dolors Carmona, va remarcar que els increments «afectaran al poder adquisitiu de la ciutadania» i que cal tenir ingressos, però «l’apujada d’impostos és inapropiada».