Notícia La Uifand matisa i ja no diu que «ha detectat» sospites Cinca afirma que el comunicat tècnic és per prevenir operacions de risc Carles Fiñana, amb el ministre Cinca, en una compareixença. Autor/a: TONY LARA

La Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) matisa les seves paraules: si dimarts enviava un comunicat tècnic advertint que «ha detectat que hi ha subjectes obligats del país que estan planificant, assistint, executant, facilitant o participant de qualsevol altra manera en operacions comercials, societàries, immobiliàries, financeres o altres, amb la finalitat d’evitar o posposar l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal», ahir va emetre un altre comunicat tècnic en què ja no diu res d’haver detectat operacions de risc sinó que «creu necessari que tots els subjectes obligats del país reforcin les mesures per evitar pràctiques prohibides».



El comunicat, firmat pel cap de la Uifand, Carles Fiñana, afegeix que «aquesta Unitat, en el marc de les seves activitats, recorda els riscos inherents de planificar, assistir, executar, facilitar o participar de qualsevol altra manera en operacions comercials, societàries, immobiliàries, financeres o altres, amb la finalitat d’evitar o posposar l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal». La resta del comunicat tècnic és igual que l’anterior.



«Òrgan independent» / Ahir al matí, el titular de Finances, Jordi Cinca, va assistir a l’esmorzar que cada Nadal el cap de Govern organitza amb els mitjans de comunicació. Preguntat sobre el primer comunicat de la Uifand, el ministre va manifestar que hi tenia «poc a dir» ja que és «obligació dels supervisors recordar-ho i vetllar perquè ningú estigui al marge de la legalitat, i protegir el sector de les males pràctiques d’uns pocs».



Cinca va insistir que la Uifand és «un òrgan independent que fa la seva feina» des de fa més de 15 anys, quan es va iniciar la lluita contra el blanqueig, però que ha d’estar alerta quan «hi ha nous riscos d’incompliment» de la llei. També va citar l’INAF (Institut Nacional Andorrà de Finances), que prepara un comunicat tècnic, «en cap cas per restringir la retirada d’efectiu sinó per recordar l’entrada en vigor de la llei d’intercanvi automàtic d’informació fiscal». «Els comunicats [de la Uifand i l’INAF] són per prevenir», va reiterar.



El ministre també va explicar com rep la informació la Uifand: o per les inspeccions que realitza o per les declaracions de sospita que rep dels subjectes obligats a declarar. Segons el comunicat de la Uifand, «els principals subjectes obligats exposats a aquest risc són: entitats financeres, advocats i altres prestadors de serveis a societats, agents immobiliaris i notaris».



D’altra banda, Cinca va argumentar que és difícil considerar si el repunt d’algunes activitats es poden associar a blanqueig de capital. «El sector immobiliari està repuntant, però no hi ha l’eufòria d’abans», va precisar.



Quant a la joieria, un sector del qual ha alerta la Uifand, el ministre va insistir que «no hi ha dades d’una activitat més enllà de l’habitual, sinó que va bé perquè l’economia ha millorat». De fet, Cinca va recordar que en el marc de la prevenció del blanqueig, a la joieria ja se li han aplicat restriccions d’operacions en efectiu.