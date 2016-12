Notícia La comissió BPA suspèn la compareixença de Cosan La directora de l’INAF al·lega confidencialitat per no respondre La directora de l’INAF, Maria Cosan, en la compareixença davant de la comissió BPA, ahir al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

Ja es veia a venir: la compareixença de la directora de l’Institut Nacional de Finances (INAF), Maria Cosan, a l’anomenada comissió BPA no ha servit per a res. La sessió va començar amb mitja hora de retard, el mateix temps que va durar la seva intervenció. De fet, Cosan es va acollir a la confidencialitat que li exigeix el seu càrrec i no va respondre les preguntes dels consellers generals. Tampoc ho va fer qui l’acompanyava al Consell General, el president del Consell Administratiu de l’INAF, Raül González.



Els parlamentaris van decidir suspendre la compareixença davant de la inutilitat de la mateixa. Amb tot, li demanaran de tornar a la comissió més endavant, quan pugui donar algun detall més, potser abans que acabi l’any –queda una setmana– o ja al gener del 2017.

De fet, dimecres, en la sessió tradicional de Sant Tomàs, el president de la comissió legislativa, Ladislau Baró, va comentar que Cosan «explicarà allò que pugui explicar» i que «hi haurà una àrea que, de moment, quedarà sota reserva». Per tant, es van complir les previsions de Baró i la directora de l’INAF no va respondre totes les qüestions plantejades pels consellers. En tot cas, va afegir, «això no vol dir que més endavant, en futures comparaixences, no es pugui aclarir tot».



La compareixença havia de servir per exposar la valoració de Cosan i González de la situació en què es troba Vall Banc i la seva clientela, després de l’adquisició de l’entitat bancària per part de la societat d’inversió J.C. Flowers & Co.



Segons les fonts consultades, Cosan va començar la seva intervenció davant la comissió especial exposant la situació actual del traspàs dels actius de renda variable de BPA a Vall Banc però no va anar més enllà al·legant confidencialitat.



D’altra banda, els membres de la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera van comentar el fet que el president de l’AREB, Albert Hinojosa, hagi rebutjat comparèixer a la comissió BPA tot i rebre el requeriment dels seus membres. La setmana que ve, la comissió es tornarà a reunir per parlar-ne amb més profunditat.



La negativa d’Hinojosa i l’enrocament de Cosan recorden els inicis de la comissió, quan ningú hi volia comparèixer i les seves sessions no servien de res. Per la comissió han circulat personalitats com el cap de Govern, Toni Martí, i l’exadvocat dels accionistes majoritaris de BPA –els Cierco–, Jaume Bartumeu.



Quant a la compareixença del cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, demanada per ell mateix, encara no se n’ha fixat la data.